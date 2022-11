Muling napatunayan ang pagbabayanihan nating mga Pilipino sa ating pagbubuklod para matulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng nakaraang bagyong ‘Paeng.”

Sa pinakahuling ulat na nakalap natin mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), mahigit na mga 160 lungsod at munisipalidad sa bansa ang hinagupit ng matinding bagyo.

Dineklara ng under state of calamity ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga rehiyon ng CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon), Bicol, Western Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Ang deklarasyon ng Pangulo sa ilalim ng Proclamation No. 84 ay para mapabilis ang paghahatid ng rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts sa mga nasalantang lugar.

Umaksyon agad ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno, media at mga non-government organization (NGO) tulad ng Caritas Philippines sa pagbibigay ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Paeng.

Naging mabilis din ang pagkilos ng Kongreso, lalo na ang Kamara de Representante sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Noong kasagsagan ng bagyo nitong nakaraang Sabado, nanawagan na agad ang Speaker sa mga kapwa kongresista para makapaghatid ng ayuda sa mga komunidad na hinagupit ni Paeng.

Dahil walang sesyon noon ang Kongreso, marami sa mga mambabatas ang nasa kani-kanilang distrito nang tumama ang bagyo kaya’t naging mabilis ang naging koordinasyon ng tanggapan ni Speaker sa mga lugar na nangangailangan ng ayuda.

Pinakiusapan ni Speaker ang kanyang mga kapwa kongresista na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Pangulo at iba pang ahensyang nakatuon sa disaster response sa pagtukoy ng mga napinsalang lugar kung saan kailangang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan.

Inatasan din ni Speaker si Cong. Zaldy Co, ang chairman ng Committee on Appropriations ng Kamara, na hingin ang mga damage assessment ng mga mambabatas sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Dahil hindi pa naman tapos ang deliberasyon ng Kongreso sa pambansang badyet para sa 2023, may panahon pang maisayos ito ng sa gayon ay mabigyan ng pondo para sa repair at rehabilitation ang mga komunidad na sinalanta ng bagyong Paeng.

Nang sinusulat ang kolum na ito, nakatanggap na ang Office of the Speaker ng mga donasyon na tulad ng food items, tubig, bigas, kumot, sabon at mga toiletries.

Ang mga cash donation at pledges naman para sa relief goods ay umabot na sa mahigit P50 million. Ang mga cash donation ay galing sa mga kapwa kongresista at sa private sector.

Hindi na tayo nagugulat sa ganitong mabilis at sunod-sunod na aksyon ni Speaker. Noong ako ay maitalaga bilang Deputy Secretary General ng Kamara sa ilalim ni dating Speaker Alan Peter Cayetano, nasaksihan ko kung gaano kabilis at kaorganisado ang naging sistema ni Romualdez ng siya ang Majority Floor Leader.

Nakapag-‘training’ rin ‘ika nga, si Romualdez nang si Cayetano ang Speaker. Ito ay dahil sa ilaim ni Speaker Cayetano, naging mabilis din ang pagkilos ng Kamara sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng pagsabog ng Taal volcano noong 2020 at ng mga lindol na yumanig sa Mindanao noong 2019.

Sa mga ganitong lider hindi lamang sa Kongreso kundi maging sa mga NGO na maliksing umaksyon sa panahon ng kalamidad, saludo kami sa inyo. Muli ninyong pinatunayan, na kapag may problema, may LUNAS.