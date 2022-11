Ariella, Ji Changwook napagkamalang magdyowa

Hindi ako mahilig sa mga Koreanobela, kaya hindi ko kilala ang mga Koreanong artista.

Ang ‘Start Up’ lang ang napanood ko sa Netflix dahil na-curious ako sa orig na ‘Start Up PH’. Aba maganda ang original K-drama na ito, ha!

Tapos last Sunday evening ay nagkaroon ako ng pagkakataon mapanood ng live ang K-drama actor na si Ji Changwook. At dahil sa kanya ay nagbago ang pagtingin ko sa mga Korean Actor.

Bagamat may edad na rin siya, dahil 14 years na nga siya sa showbiz, aba ang galing magpakilig sa mga fan, at game na game ang aktor sa pakikihalubilo sa mga Pinoy fan.

Hindi raw niya sukat akalain na marami siyang Pinoy fan, at sobra niyang na-appreciate ang paga-idolize ng mga ito sa kanya.

Hindi siya naging maramot sa kanila kaya naaliw sa kanya ang mga fan. Kaya naman nahumaling sa kanya sina Gina Alajar, Laurice Guillen, at nagpa-picture talaga sa kanya, ha!

In fairness sa Bench ang haba ng exposure ni Ji Changwook at may encore song pa siya bukod sa mga game na nagbigay ng chance sa mga nanalo na magpa-picture sa kanya.

Kaya sa gabing iyon ay umuwi ng masaya ang lahat.

Pero, ang pinaka-jackpot sa lahat ay si Ariella Arida, ha! Imagine, nagkasama sila nang matagal-tagal, at sa unang tingin ay iisipin mong magdyowa nga sila. Hahahaha!

Dapat magpasalamat tayo kay Ben Chan na siyang nagdala ng mga Korean actor na hinahangaan natin dito sa Pilipinas.

Teka, sino kaya ang susunod na dadalaw sa atin? Abangan!

META: Ang daming inggit ngayon kay Ariella Arida dahil sa mga photo na pinost niya na kasama si Ji Changwook, ha! Napagkamalan nga nila na magdyowa ang dalawa.

Jomari, Andre todo bonding sa Subic

Bukod sa pagiging public servant ay busy rin si Konsehal Jomari Yllana sa pagiging car racer, kaya tuloy-tuloy ang pagsasanay niya sa kabila ng paboritong sports.

Pero, Hindi pa rin niya siyempre maiwan ang pagiging artista, kaya may mga upcoming project siya, ayon sa manager niyang si Dondon Monteverde.

Hindi rin daw niya kinakalimutan ang pagiging ama, at kahit hindi sila masyadong nag-uusap ni Konsehala Aiko Melendez, ay okay raw sila bilang magulang ni Andre.

At oo naman, happy siya sa pagsasama nila ni Priscilla Almeda o Abby Viduya, at may mga plano na nga silang magpakasal.

May pagka-conservative pala si Jomari at gusto niyang sumunod sa tradisyon tulad ng pamamanhikan.

Anyway, todo bonding nga sila ni Andre sa car racing sa Subic, ha! Kitang-kita kung gaano ka-close ang mag-ama, at pati na rin si Abby kay Andre.

Enzo Pineda pumatol sa may asawa

Ang layo na ng narating sa showbiz ni Enzo Pineda, ha! Ngayon ay kasama siya sa Viva movie na ‘Call Me Papi’ na isang sexy barkada comedy, at produce ng Feast Foundation.

Sa December 7 ang opening nito sa mga sinehan.

Gym instructor ang role ni Enzo na natanggal sa trabaho matapos magka-affair sa isang customer na married woman.

Kasama niya sa movie sina Royce Cabrera, Albie Casino, Lharby Policarpio.