Aljur tikom bibig sa buntis tsismis ni AJ

Hindi na bago sa akin ang story ng ‘Mamasapano’ dahil nakatutok ako dito noong kasagsagan ng kuwento ng 44 soldiers na napatay.

Kaya sa presscon ng pelikula tungkol dito na may titulong ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’ ay may idea na ako sa story. Maganda lang na mapanood ito at malaman natin ang katotohanan na nangyari noon. Base raw sa true story ng mga taong nasa pangyayari ang pinagbasehan ng pelikulang ito.

Si Atty. Ferdinand Topacio ang isa sa mga producer ng pelikulang ito at matagal din itong kinunan dahil sa pandemya.

Natatandaan ko pa nang dumating sa Manila ang bangkay ng 44 na sundalo ay sinaluduhan sila ni Pangulong Bongbong Marcos na senador pa noon.

Siyempre isa si Atty. Topacio sa mga tumulong para buhayin muli ang showbiz industry at wish niya na tumulong din ang malalaking kumpanya dito sa Pilipinas para pondohan ang malalaking movie project gaya ng ginawa ng Samsung sa Korea, t kaya naman nag-level up sa Hollywood ang mga pelikula nila.

Teka, bakit kaya sobrang late ni Aljur Abrenica sa presscon ng Mamasapano noong Lunes ng tanghali? Ang dami pa namang gustong mag-interview sa kanya dahil sa tsismis na buntis talaga si AJ.

Konti na lang daw ang nakachikahan ni Aljur sa presscon na `yon, at siyempre, iwas na iwas pag-usapan si AJ. Nagpauna na raw agad na tungkol na lang sa kanya ang pag-usapan. Kaloka, di ba? (Joe Barrameda)