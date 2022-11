Aljun Melecio bulinggit pero sobrang walastik

NANG mangailangan ng responde si coach Aldin Ayo matapos ma-eject sa dulo ng second quarter si import Quincy Miller, ang pinakamaliit na player sa court ang tumugon.

Umiskor ng career-high 24 si Aljun Melecio para akayin ang Converge sa 108-84 win kontra NLEX.

Humaba sa lima ang winning streak ng FiberXers tungo sa 6-2 card overall sa PBA Commissioner’s Cup.

Ibinuhos ni Melecio, court general noon ni Ayo sa La Salle, ang 14 points niya sa fourth quarter at napiling Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Nov. 4-6).

Naungusan lang ni Melecio sina Raymond Almazan ng Meralco at Scottie Thompson ng Ginebra sa weekly honor na binibigay ng sportswriters na regular na nagko-cover ng PBA beat.

Solido ang 5 for 7 shooting ni Melecio sa labas ng arc, may sahog pang 5 rebounds at 6 assists. (Vladi Eduarte)