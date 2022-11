Alex Eala weight training ang ‘pahinga’

MAAGANG nakatanggap ng regalo si US Open juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala mula sa kanyang fitness coach sa Rafa Nadal Academy.

Ang hindi inaasahang regalo ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ay kaiba naman sa madalas nitong natatanggap na pasalubong kung saan kinailangan nitong magtungo sa gym.

“A welcome back gift from my Rafa Nadal Academy fitness coach,” post ni Eala sa Facebook, na katatapos lamang sa tatlong matitinding torneo sa nakalipas na buwan.

Ang kampanya ng Philippine teen tennis sensation na si Alex Eala ay nag-angat dito sa pro circuit sa bagong career-best WTA ranking pagkatapos ng sunud-sunod na torneo sa Europe.

Mula sa pang-248 na ranggo ay umangat si Eala patungo sa No. 214 ilang sandali matapos ang kanyang laban sa W100 Shrewsbury.

Ang kanyang tatlong linggong iskedyul ay na-highlight sa pamamagitan ng pagtatapos sa semifinals sa W80 Poitiers sa France nakaraang linggo lamang. (Lito Oredo)