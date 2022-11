Agri kumubra ng P1.4B sa DBM

Mahigit P1.4 bilyon na ang natanggap na notice of cash allotment ng Department of Agriculture mula sa Department of Budget and Management (DBM) mula September 30.

Pinunan ng DBM ng P400 milyon ang Quick Response Fund ng DA na ginagamit dapat sa pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda na nasasalanta ng kalamidad.

Nag-isyu ng Notice of Cash Allotment ang DBM sa DA na nagkakahalagang P400 milyon noong September 30, 2022 para sa Quick Response Fund nito.

Nitong Oktubre 10, 2022 ay nag-isyu rin ang DBM ng NCA sa DA na nagkakahalagang P919.5 milyon ngunit hindi tinukoy kung para saan gagamitin ang pera. Ang NCA ay inisyu sa Office of the Secretary sa Central Office.

Muling nag-isyu ang DBM ng P132.7 milyong notice of cash allotment sa DA nitong October 25 at hindi rin tinukoy kung para saan gagamitin ang pondo. Ang October 25 NCA ay inisyu rin sa Office of the Secretary ng DA sa Central Office. (Eileen Mencias)