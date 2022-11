400K marino tagilid ang trabaho — Hontiveros

Naghain si Senador Risa Hontiveros ng Resolution No. 279 na nananawagan sa Senado para tingnan ang pag-aangat sa kalidad ng pagsasanay sa mga marinong Pinoy matapos magbanta ang European Union (EU) na ipagbabawal ang tinatayang 50,000 Filipino seafarers dahil sa hindi pagsunod sa mga pandaigdigang pamantayan ng pagsasanay.

Sa kanyang resolusyon, sinabi ni Hontiveros na apektado ang ekonomiya pati na ang reputasyon ng Philippine maritime industry kapag nagpasya ang EU na huwag nang kilalanin ang mga Certificate of Competencies (COCs) na hawak ng mga Filipino seafarer, at hindi na sila pahintulutang ma-deploy sa mga barkong may bandila ng EU dahil sa non-compliance.

“Nakataya ang reputasyon at trabaho, pati na rin ang kapakanan ng pamilya ng 400,000 Pilipinong marino sa buong mundo sa isyung ito,” sabi ni Hontiveros.

“Matinding gulo sa ekonomiya natin ang haharapin natin kung ang mga may-ari ng barko at mga operator ay maghahanap sa ibang mga lugar ng mga marino na magpapatakbo ng kanilang mga barko. Napakahirap para sa ating bansa na makabangon,” dagdag niya.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), malaki ang kontribusyon ng mga Filipino seafarer sa ekonomiya ng Pilipinas, na nag-remit ng may USD 6.54 bilyon noong 2021.

Ibinunyag ng senador na 2006 pa lang ay nasita na ng European Maritime Safety Agency (EMSA) ang maritime training ng Pilipinas. Nakasaad din sa EMSA 2020 assessment na bigo ang Maritime Industry Authority (Marina) at ang Commission on Higher Education (CHED) na siguraduhing pasok sa standards ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o ng STCW Convention ang lokal na pagsasanay at assessment.

“Labing-anim na taon na tayong binibigyan ng warning. Panahon na para ipatawag natin ang Marina at CHED sa Senado, para maaksyunan ang mga repormang ito,” ani Hontiveros. (Dindo Matining)