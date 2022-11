Zac Efron nagmukhang bakulaw

Grabe ang body transformation ng former High School Musical heartthrob na si Zac Efron. Sa bagong sinu-shoot niyang pelikula ay gaganap siya bilang ang ’60s world champion wrestler na si Kevin Von Erich sa pelikulang The Iron Claw.

Ginulat ng 35-year old actor ang kanyang mga fan dahil sa sobrang laki ng katawan niya.

Ginawang triple ni Zac ang pagiging borta ng kanyang katawan para ma-achieve nito ang mala-bakulaw na wrestler body ni Von Erich.

Bukod sa katawan, pati ang bowl haircut ni Von Erich ay pinagawa niya, nagpa-tan siya ng balat at sa tulong ng prosthetics ay nagaya ang chiseled jaw ng wrestler.

Buhay pa si Von Erich na 65-years old na ngayon. Approved daw siya sa pag-portray ni Zac sa kanyang life story kahit na hindi pa raw sila nagmi-meet ng personal. Big fans daw ni Zac ang mga anak niyang babae.

Sey niya: “He’s got some tough work ahead of him, but I saw a picture of the guy, he looked great. I never looked that good. I think he’s gonna do great. My daughters showed me his photo and he looked great. He really must be working out hard. My daughters love him and they think he’s the right guy. I’m excited to watch it.” (Ruel Mendoza)