Will Gozum sobrang gigil ibalik bangis ng Benilde

Team Standings

Letran 11 3

Benilde 9 3

San Beda 9 4

Lyceum 9 5

JRU 6 6

Arellano 6 8

SSC-R 5 7

Perpetual 5 8

Mapua 5 9

EAC 1 13

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — Perpetual vs EAC

3:00pm — Benilde vs JRU

IBABANGON ni two-time Player of the Week Will Gozum ang Saint Benilde Blazers mula sa pagkadapa sa huling laro pagharap sa nanlalamig na Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers sa second round eliminations, Martes, sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Hindi umubra ang double-double ni Gozum na 12 puntos at 13 rebounds kontra defending champions Letran Knights, 66-74, nitong Sabado.

Maghaharap ang Blazers at Bombers sa main game sa alas-3 ng hapon, habang magtatapat ang Perpetual Help Altas at Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals sa unang laro sa alas-12 ng tanghali.

Bumagsak sa ikalawang pwesto ang Blazers sa 9-3 kartada, na muling biniktima rin ng Muralla-based squad sa first round 75-81.

“I want to face them in the finals [because] that would mean we are in the finals, so I would love to face them in the finals,” wika ni Benilde coach Charles Tiu.

Aasa muli ang Blazers kina Migs Corteza, Migs Oczon, JC Cullar, Robi Nayve, James Pasturan, Ladis Lepalam at Ray Carlos bukod kay Gozum. (Gerard Arce)