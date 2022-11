WGM Janelle Mae Frayna bubuksan 2022 Chess Cup

BIBISITA sina Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna at Woman International Master Bernadette Galas sa Marinduque upang pangunahan ang opening ceremonies sa magaganap na 1st Governor’s Chess Cup 2022 sa Sabado sa MSC Gymnasium sa Tanza, Boac.

Magbibigay ng inspirational messages sina Frayna at Galas sa mga kalahok na woodpushers sa one-day rapid event na suportado ng Bahay sa Kanto Cafe, LGB ECBS, Inc., Green Metro Builders & Dev’t Corp., Constructionline, Inc. at Marinduque State College na inorganisa ng Boac Knight Chess Club, Inc.

“I am truly happy since chess is now becoming popular in my home province, Marinduque can produce FIDE Master and International Masters in 3 years.” sabi ni AGM Dr. Fred Paez,

May basbas ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP), ang torneo ay bukas sa lahat ng bonafide residents ng Marinduque kung saan P6,000 ang maibubulsa ng magkakampeon sa Open division.

Para sa mga karagdagang detalye, tumawag o mag-text kina Mr. Giovanni Buhain sa 096-18919423 at Engr. Lauro Bautista sa 0928-5071740. (Elech Dawa)