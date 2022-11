Turismo ang pag-asa

Umaarangkada na ang mga programa ng Department of Tourism (DOT) bilang hudyat na bukas na at buhay na muli ang turismo sa Pilipinas matapos ang mahigit dalawang taong pagkalugmok dahil sa COVID 19 pandemic.

Aktibo ngayon ang DOT sa kanilang paglulunsad ng iba’t ibang programang panturismo kung saan maaari ng pasyalan at puntahan ang mga magagandang lugar sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Isa ang turismo na mahalagang industriya para sa pagpapaangat ng ekonomiya kaya naman abala ang mga opisyal at tauhan ng DOT sa paglulunsad ng mga aktibidad para makahikayat ng mga turistang lokal at mga dayuhan.

Sa katunayan, ipinagmalaki ni DOT Secretary Christina Frasco na nalagpasan na ang target visitor arrivals na 1.7 million dahil lumagpas na sa 1.767,791 ang mga dayuhang turista na dumating sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Oktubre .

Inaasahang akyat pa ito sa mga susunod na buwan dahil epektibo na ang pagluluwag sa mga ipinatutupad na protocols para sa lahat ng mga pasaherong dumarating sa Pilipinas gaya ng pag-aalis na ng ilang araw na quarantine at kailangan na lamang ay negatibong resulta ng antigen test 48 oras bago bumiyahe patungo sa Pilipinas ng isang pasaherong bakunado na ng COVID vaccine.

Pinadali na rin ang mga proseso sa mga paliparan na kailangang sundin ng mga pasahero at wala na ang mga maraming dokumentong kailangang sagutan na nakakaubos ng oras sa airport sa dating ipinairal na one health pass, at ngayon ay pinalitan na ng eArrival card.

Maraming magagandang lugar sa Pilipinas na paboritong puntahan ng mga dayuhan at mga lokal na turista gaya na lamang sa Siargao Island na nagbukas ng kanilang 26th Siargao International Surfing Cup noong nakalipas na buwan at dinayo ng maraming turista.

Kilala po ang Siargao bilang isa sa pinaka-magandang surfing spot kaya naman sa unang semestre pa lamang ng taon ay nakapagtala na ang isla ng halos labinlimang libong mga turista, dayuhan at mga lokal.

Surfing season po ngayon sa Siargao Island kaya naman dumadami na ang mga turistang pumapasok sa isla para i-enjoy ang kanilang hilig sa surfing at makilahok sa iba’t ibang aktibidad na inilunsad ng DOT at ng lokal na pamahalaan.

Halos sabay-sabay na po ang mga inilunsad na programang panturismo, at nito lamang Nobyembre a-singko at a-sais ay ginawa ang dalawang araw tourism fair na tinawag na ” Fiesta Bicolandia 2022″ sa isang mall sa Legazpi City.

Ipinakita po sa tourism fair ang mga kilalang destinasyon sa Bicolandia, kasama na ang mga masasarap nilang pagkain at farm tourism na maaaring pasyalan at bisitahin ng mga tao.

Hindi lamang mga magagandang tanawin ang ipino-promote ngayon ng DOT kundi pati na rin ang mga tinawag na structural tourism gaya ng napakagandang tulay na nagdudugtong sa Cebu City at Mactan at ang San Juanico Bridge Light Show sa Samar.

Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos jr. ang pormal na nagbukas sa aesthetic lighting project noong October 20,2022 at gabi-gabi na masasaksihan ang light show na isa sa pang-akit sa mga turista sa Samar.

Sa bandang Norte naman ay inilunsad din ang mga bagong pasyalan sa Sagada para sa mga mahilig sa kalikasan o nature dahil nito lamang Nobyembre a tres ay binuksan sa mga turista ang Obwa Canyon waterfalls, ang Balangagan caves at Pinumdeng skyline sunrise na dati ay hindi kasama sa showcase ng turismo sa Sagada.

At upang makaakit ng mas maraming dayuhang turista, inilunsad ng DOT sa pamamagitan ng Tourism Promotions Board (TPB) ang apat na araw na Dive Equipment and Marketing Association Show 2022, simula November 1-4 ,2022 sa Orlando, Florida sa Amerika kung saan ang lalawigan ng Batangas ang sentro ng promosyon dahil sa magagandang diving sites nito.

Ang convention ang magiging magnet ng DOT sa mga turistang dayuhan na mahilig sa diving, scuba diving, water sports, water adventure at iba pa.

Ipapakita ng TPB sa mga taga-Amerika kung ano ang aasahang makikita sa mga diving spots sa Batangas na tinawag ng mga marine experts at conservationists na sentro ng marine shore fish biodiversity dahil sa magagandang coral formations at iba’t ibang uri ng isda.

Nito lamang October 19,2022 ay inilunsad ng DOT at TPB ang Philippine Travel Exchange 2022 at nakapagtala ng record-breaking na PHP172.6 million halaga ng bookings mula sa mga kinatawan ng 32 mga bansa na isang patunay na lumalakas ang interes ng mga dayuhan sa mga tourist destination sa bansa.

Ayon po kay Secretary Frasco, magandang senyales ito na aangat ng husto ang turismo ng Pilipinas matapos opisyal na ihayag ni Pangulong Marcos jr. na bukas na ang bansa para sa mga dayuhang turista at mga dayuhang negosyante.

Sinabi ng opisyal na positibo silang aabot sa dalawang milyon ang mga dayuhang bibisita sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre lalo na ngayong nagluluwag na sa mga ipinaiiral na procotols laban sa COVID19 ang bansa.

Isa ang turismo sa mga tinututukan ng Marcos Administration kaya naman agresibo ang DOT sa pagsusulong ng kanilang mga bagong programa na magpapaigting sa maayos na connectivity at biyahe ng mga bisita hindi lamang sa mga popular at magagandang tanawin at pasyalan kundi sa lahat ng rehiyon sa bansa.