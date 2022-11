Suportahan ang MSMEs, lokal bilhin

Sa kabila ng pandemic, 272 MSMEs (micro, small & medium enterprise) mula sa iba-ibang rehiyon ng bansa ang kasama sa darating na Hybrid National Trade Fair ng DTI-Bureau of Domestic Trade Promotion at DTI-Regional Operations Group Ang HNTF ay gagawin sa ika-16 hanggang 20 ng Nobyembre sa Megatrade Halls ng SM Megamall Mandaluyong.

Ibinahagi sa atin ng BDTP Director Marievic Bonoan na mahigit 500 na maliit na negosyante ang nag-apply para makasali sa exhibit. Pero bilang pagtupad sa regulasyong may kinalaman sa Covid-19, hanggang 272 lamang ang napagkasya sa Hall 1, 2 at 3 ng Megatrade Halls para sa pisikal na exhibit.

Ganun pa man, ang mga hindi pinalad na negosyante ay makakasama pa sa virtual exhibit na gagawin kasabay ng event sa Megamall. Kaya tinawag na ‘Hybrid’ ang event ay dahil magkakaroon ng virtual showroom sa internet kung saan makikita ng mga online buyers ang mga produkto, at makakapag-order sa pamamagitan ng Lazada at ibang selling platform.

Sa temang “Go Green! Go Local!” nakipag-collab ang DTI sa Design Center of the Philippines at sa National Bamboo Industry Cluster para i-feature ang mga green, sustainable, at eco-friendly products, pati mga ang artisanal at heritage crafts.

Dahil sa global warming at climate change, nagiging priority ng mga consumers ang mga produktong eco-friendly sa pang-araw-araw na gamit. Ayon sa 2020 survey ng World Economic Forum, 86% ng mga responde sa 28 countries ang nagsabi na gusto nila ng sustainable at inclusive products. Sinang-ayunan namang ng research ng IBM Institute for Business Value kung saan 60% ang nagsabing handa silang magbago ng purchasing behavior para ma bawasan ang kanilang environmental footprint.

Sa Pilipinas, nakikita natin ang malaking oportunidad sa kawayan bilang mahalagang gamit sa konstruksyon at sa muebles, hanggang sa paggawa ng musical instruments, papel, gamit sa sakahan at pangingisda at pagkain.

Alam ba ninyo na ika-6 ang Pilipinas bilang exporter ng kawayan sa buong mundo? At kung tutuusin, ang ating bamboo ay karaniwang lang tumutubo sa tabing ilog, sa kagubatan at pati sa bakuran. Wala pang malalaking commercial plantations dito sa atin, kaya napakalaki pa ng potential ng produktong ‘to.

Marami ng MSMEs ang nakapag-develop ng mga bagong produktong gawa sa kawayan, kaya bilang suporta sa kanila, ang National Trade Fair isang malaking pagkakataon para matuklasan ng mga mamimili.

Mula sa partnership sa Design Center of the Philippines at National Bamboo Industry, at maglalagay ng Sustainability Pavilion sa gitna ng Megatrade Hall mismo. Dito naka-showcase ang latest collection ng bamboo products, mga technologies, at mga shared service facilities para sa mga bamboo-based MSMEs.

Hindi lamang produktong kawayan ang makikita sa HNTF. Maaari din makapag-uwi ng mga sumusunod mula sa event:

Indigenous products and raw materials

Handcrafted and hand-woven products

Furniture and home decor na gawa sustainable materials

Eco-friendly packaging materials para sa mga regalo

Health and wellness products

Food products mula sa iba-ibang rehiyon.

At dahil parating na ang Pasko, sakto ang trade fair para umpisahan na ang mangalap ng mga pan-regalo ngayon Pasko para sa mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kasamahan sa trabaho at mga ina-anak. Hindi na kayo kailangang magtago ngayong Pasko.

Bukod sa abot-kayang presyo at tulong sa kalikasan, malaking suporta sa mga masisipag na MSMEs ang pagbili ng gawang lokal. Let’s go local!!