Super GM Wesley So kumatok sa korona

LAMANG ng dalawang puntos si Super Grandmaster Wesley So kay GM Nihal Sarin matapos ang unang apat na laro sa finals ng Chess.com Global Championship na nilaro sa Toronto, Canada kahapon.

Pinisak ni 28-year-old So si Indian chess sensation Sarin sa unang laro at pangatlo habang tabla sa second at fourth game para ilista ng dating Philippine chess team star player ang 3-1 bentahe.

May apat pang natitirang laro, kailangan lang na mapanatili ni Cavite-born So ang kanyang lamang upang masikwat ang korona at ibulsa ang $200,000 premyo.

Nakapasok sa championship round si So matapos patalsikin ang kapwa US GM na si Hikaru Nakamura sa semifinals, habang si GM Anish Giri ng the Netherlands ang pinag-impake ni Sarin.

Ngayong araw ang sunod na bakbakan nina So at Sarin kaya tiyak na nag-aabang ang mga chess fan sa online para makapanood ng laban ng dalawang tigasing woodpushers. (Elech Dawa)