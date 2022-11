Sue Ramirez ‘kinopya’ mukha ni Anne Hathaway

Ibang-iba ang aura ni Sue Ramirez sa media launch ng ‘The Iron Heart’, ha!

Ang dami ngang nakapansin na parang may ‘ginaya’ siyang international o Hollywood star, ha!

At yes, nagkaisa nga ang mga nakakita, na parang si Anne Hathaway ang kinopya ni Sue. Mula sa style ng buhok na may bangs, at siyempre, pati make up.

Pero sa interview, nagpasalamat si Sue na kinumpara siya kay Anne. Pero, hindi naman daw niya ginaya, kundi nagkataon lang.

Well, pareho nga kasi ng shape ang mukha nina Sue at Anne, kaya hindi kataka-taka na makita na magkahawig sila.

“Nagkataon lang talaga. Hahahaha!” sabi ni Sue.

Anyway, gaganap si Sue sa ‘The Iron Heart’ bilang si Venus, na isang raketerang con artist. Marami raw siyang kagagahan na ginawa sa seryeng ito na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez.

“Napaka-complex po ng character ko kaya excited ako na i-portray ito. Maraming salamat sa Star Creatives na sa akin binigay. Noong in-offer sa akin ito, hindi ako makapaniwala dahil ang ganda ng role.

“Super grateful ako sa tiwala na binigay sa akin, sa aming lahat. Napakaganda ng kuwento.

“Malalim ang hugot ng role ko as Venus. Iniwan ako ng nanay ko, na lumaki ako na kasama ko lang ang tatay ko. Unfortunately may nangyari sa tatay niya, at kailangan niyang maging matatag, at mabuhay na mag-isa.

“Naghahanap ako ng pamilya rito, na may mga bata akong inaalagaan. Ganun akong klase ng tao sa serye na ito. Napasok ako sa isang magulong mundo.

“Kapit ako sa patalim dito. Na ayokong gawin, pero kailangan kong gawin. Na you’re always force to do something, or give something, na hindi naman talaga dapat.

“At siyempre, mai-in love ako kay Apollo (Richard Gutierrez). I’m very grateful na makatrabaho si Chard!” sabi ni Sue. (Rb Sermino)