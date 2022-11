Sey mo Isabel? John Prats iniyakan ang seksing dancer

Binahagi ni John Prats sa isang episode ng “It’s Showtime” na nakipag-iyakan siya kasama ang “Girl on Fire” contestant noong nagme-mentor siya rito.

Nang kumustahin kasi ni Vice Ganda ang mga mentor noong nakaraang weekly finals ng “GoF,” sinabi ng ‘Hataw Royalty’ na naging emosyonal siya dahil sa kanyang mentee na si Chole.

“Super excited ako sa magiging performance ni Chole today. Actually, medyo nag-iyakan pa kami, eh,” sey ng dyowa ni Isabel Oli.

Ayon kay John, “feeling not enough” ang kanyang mentee. Bilang mentor, binigyan niya ito ng words of encouragement.

“Nung nag-perform ka, alam mo ba na you are more than enough. Kasi grabe ‘yung pinakita mo nung araw na ‘yun at ‘wag mong papakawalan ‘yun. Stick to your core at I’m sure magiging okay ang performance mo,” advice ni John sa contestant.

Kinamusta rin ang “GoF” judge at mentor na si Regine Tolentino, na ibinahagi ang naging pagtulong niya sa kanyang mentee.

“Naawa ako ng konti kasi sobrang stiff nung competition… so parang tulong ko na lang sa kanya is pinahiram ko siya ng costume, para at least mas confident siya…” ani Regine.

Bilib din ang viewers sa bonggang performances ng contestants sa “GoF.”

“Ramdam ko yung sakit ng katawan nitong Girl on Fire. Husay! #ShowtimeOnFayahh,” tweet ni user @iambough.

“Akala ko di ko mae-enjoy yung bagong segment sa It’s Showtime na Girl on Fire pero 2 weeks akong consistent na nanunuod kase lagi nalang parang may mag-uusbahan pag round 2 na at may nag-usbahan na nga kanina bwahahahahahahahahaha,” sey naman ng social media personality na si @ItsACsLife.

Mapapanood ang “Girl on Fire” sa “It’s Showtime” simula Lunes hanggang Sabado sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC. (Rb Sermino)