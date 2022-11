Santo Papa bilib sa werpa ng kababaihan

Para sa Santo Papa, mas pipiliin niya ang mga simpleng babae pero may mahusay na liderato kumpara sa mga lalaking ‘chauvinist’ o sobra ang tiwala sa sarili.

Sinabi ni Pope Francis na napatunayan niya ito nang magtalaga siya ng kababaihan para mamuno sa ilang tanggapan sa Vatican.

Aminado aniya siya na bumuti ang kalakaran sa lungsod nang italaga niya si Raffaella Petrini bilang deputy governor sa Vatican City. Mga babae rin ang ipinoste ng Santo Papa bilang deputy foreign minister, director ng Vatican Museums, deputy head ng Vatican Press Office at apat pang kababaihan bilang councilors sa Synod of Bishops na naghahanda ng mga malalaking pulong sa Vatican.

“Women are a gift. God did not create man and then give him a puppy dog to play with. A society that is not capable of allowing women to have greater roles does not move forward,” giit ng Santo Papa.