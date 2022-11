Produkto ng science ang anak ko – Maybelyn

Nag-share ang former child actress na si Maybelyn dela Cruz tungkol sa pinagdaanan niya para makabuo ng baby sa pamamagitan ng in vitro fertilization (IVF).

Ilang beses daw silang sumubok ng IVF bago naging successful. Ngayon ay 5 years old na raw ang anak nilang si Olivia na para kay Maybelyn ay isang miracle baby.

Naging dahilan nga raw ang ilang taong pag-alaga ni Maybelyn sa kanyang baby kaya matagal siyang hindi tumanggap ng acting project sa GMA.

Ngayon nga raw ay lumaking malusog si Olivia kaya nagbabalik na ulit sa pag-arte si Maybelyn via GMA Afternoon Prime series na Unica Hija.

“Na-miss ko ang showbiz, sa totoo lang. But I had to prioritize my family kaya sakripisyo muna tayo. I wanted to be a hands-on mon kaya I devoted all my time sa pagiging mother muna. Kahit ‘yung political career ko, binitawan ko rin dahil gusto nga naming magkaroon ng baby.

“Now that Olivia is all grown up na, puwede na tayong mag-work ulit at tamang-taman na dumating itong Unica Hija. Nakaka-relate ako sa tema ng series kasi produkto rin ng science ang anak ko,” sey ni Maybelyn.

Nakilala si Maybelyn bilang child actress sa TV show na Ang TV at Home Along Da Riles. Lumabas din siya sa mga TV shows na TGIS, Click, Kung Mawawala Ka, Kahit Kailan, Home Along Da Airport, Quizon Avenue, Impostora, Dapat Ka Bang Mahalin?, Gaano Kadalas Ang Minsan?, Hindi Ka Na Nag-iisa, Tinik Sa Dibdib, Bantatay, The Last Prince, Amaya at Anna KareNina. (Ruel Mendoza)