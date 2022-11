Prank, gimik lang ba? Super Tekla, Donita Nose nagmurahan, talakan, laitan sa FB

Totoo ba o gimik lang ang awayan nina Donita Nose at Super Tekla sa Facebook?.

May mga nagsasabing gimik lang ang lahat, dahil magbabalik na nga raw ang dalawa sa YouTube channel nila. Bubuhayin nga raw ulit ng Donekla ang YouTube channel nila, na ilang buwan na ring namahinga.

Pero, may mga nagsasabing hindi ito gimik, at nakatakda talagang magpasabog ang dalawa ng baho ng isa’t isa.

Anyway, sabi-sabi nga na unang nag-post si Donita sa kanyang Facebook ng mga linyang… “Wag mo akong simulan Super Tekla!”

At kasunod naman na nag-live si Super Tekla sa Facebook, at binira nang binira si Donita.

“Kung matapang ka wag puro parinig. Ilabas mo nag-aantay ako ng magkaalam-alam!

“Ako nananahimi ako, ha! Donita, ganito, ilabas mo kung ano ang gusto mong ilabas…Ako, lumaylo (lie low) ako sa vlog, kasi alam mo ‘yon. Alam mo ang rason ko.

“Ilabas mo kung ano ang gusto mong ilabas. Huwag nang parinigan sa Facebook. Gagamitin ang Facebook.

“Ilabas mo. Kung matapang ka talaga, ilabas mo. Ganun kasimple ‘yon. Wala nang marami pang sinasabi kung ano-ano. Ilabas mo para malaman din nila kung ano.

“Sus, nananahimik ako. ‘Wag ako, Donita. ‘Wag ako!” sabi ni Super Tekla na galit na galit.

At siyempre, naglabas din ng video si Donita laban kay Super Tekla.

“Alam mo Super Tekla ‘wag mo akong hinahamon sa mga ganiyan mo. Kasi alam ng tao, at alam ko kung ano ang totoo. At huwag kang mag-alala, saabihin ko naman talaga kung ano `yon.

“’Yang mga ganiyan-ganiyan mo sa akin, hindi na ako natatakot sa’yo, teh. Kasi noon pa man ganiyan ka na!

“Abangan na lang nila kung ano ang sasabihin ko, okey. Pero huwag ako. “At higit sa lahat, hindi kita kinatatakutan. Matakot ka sa sarili mo. Sa sarili mo lang matakot ka na, what more kung sa akin pa?” sabi naman ni Donita.

At siyempre, naglabas ulit ng video si Super Tekla.

“Donita para kang lata matunog walang laman, inamers!

“Punyeta ka Donita. Alam mo para kang lata na kinakalawang, pag sinisipa mo sa daan, tunog nang tunog kasi walang laman. Inamers!

“Ilabas mo, nag-aantay ako, pinupuyat mo mga tao. Niloloko mo mga tao, nag-aantay mga tao. Ilabas mo na kung ano ang gusto mong ilabas.

“Punyemas ka, inamers. Bansot! Ganun!” sabi ni Super Tekla.

Well, may murahan, bantaan, laitan na sa pagitan nina Super Tekla at Donita. Pero, kung babasahin mo ang reaksiyon, mensahe ng mga netizen, feeling talaga nila, gumigimik lang ang dalawa, dahil magbabalik na nga raw ang Donekla In Tandem sa YouTube.

Heto nga ang chika nila:

“Mukhang prank na naman ito. Yes, babalik na ang Donekla in Tandem. Dali na, ilabas niyo na. Can’t wait.”

“Yehey, its’ a prank! Excited na akong manood ng pagbabalik ng tandem niyo.”

“Parang hindi ko maramdaman na nag-aaway sila. It’s a prank. Magbalikan na kayo dahil marami kayong napapasaya!”

“Comeback is real. So it’s a prank!”

Well, abang-abang na lang sa mga eksena nina Donita at Super Tekla. Kaya lang, may mga kaibigan sila na nagkokomento na nalulungkot sila sa patutsadahan ng dalawa, ha! (Rb Sermino)