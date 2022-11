PNP, militar sanib-puwersa vs utak sa Tacurong bombing

Nagsanib-pUwersa ang Philippine National Police (PNP) at Philippine Army (PA) para imbestigahan at tugisin ang utak ng pambobomba sa isang pampasaherong bus na ikinasawi ng isang sibilyan at ikinasugat ng 11 iba pa sa Tacurong City, Sultan Kudarat nitong Linggo.

Kapwa kinondena ng pulisya at militar ang pagpapasambulat sa sasakyan ng Yellow Bus Line (YBL) sa Barangay Isabela, Tacurong City bandang alas-11:30 ng umaga na anila ay isang anyo ng karuwagan sa panig ng teroristang grupo.

Ayon kina PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., at Major General Roy Galido, commander ng Joint Task Force Central, bagama’t wala pa silang hawak na ebidensya ay may mga lead na sila sa utak ng pagpapasabog.

Malinaw anila na tumutukoy ito sa isang grupo na may parehong motibo at klase ng pag-atake.

“We will exert efforts so that we can identify who are the culprits of this incident and pursue proper actions according to law,” diin ng mga ito.

Tiniyak din ni Azurin sa mga mamamayan ng Central Mindanao na gagawin nila ang lahat para madakip at mapanagot sa batas ang mga kriminal na walang awang nandadamay sa mga inosenteng buhay para sa kanilang interes. (Edwin Balasa)