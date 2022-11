P5.3T 2023 budget puntiryang ipasa sa Dec 5

Inaasahang raratipikahan ng Kongreso sa Disyembre 5 ang bicameral committee report sa panukalang P5.3 trilyong national budget, ayon kay Senador Sonny Angara.

Sa pagpapatuloy ng sesyon ng Kongreso, sinabi ni Angara, chairman ng Senate finance committee, na magsisimula ang deliberasyon ng badyet sa Miyerkoles, isang araw matapos niyang isponsoran ang 2023 General Appropriations Bill.

Sabi ni Angara, aaprubahan ng Senate version ng spending program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Nobyembre 21.

Pagkatapos nito, magtitipon ang mga kinatawan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para talakayin at i-reconcile ang kani-kanilang bersyon ng panukalang badyet bago pirmahan ng pangulo.

“Once approved, the Bicameral Conference Committee meetings will be held to reconcile the conflicting versions of the House and Senate GABs. The target is to have the Bicameral Committee Report ratified by December 5,” ani Angara. (Dindo Matining)