P300M pekeng sabon, shampoo nasamsam sa Bulacan

Umaabot sa P300 milyong halaga ng mga pekeng sabon, shampoo at iba pang produkto ang nakumpiska ng mga awtoridad sa siyam na bodega sa Bulacan.

Isinagawa ng Food and Drug Administration (FDA)-Central Luzon at National Bureau of Investigation (NBI) sa National Capital Region at Bulacan District Office ang pagsalakay batay sa reklamo ng isang multinational company sa ilegal na pagkopya ng kanilang mga produkto tulad ng bath, detergent at dishwashing soap, shampoo at iba pa na ibinebenta ng per kilo dahil sa umano’y nasirang pakete.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9711 o FDA Act of 2009 at Republic Act 8293, o Intellectual Property Code of the Philippines.

Nagbabala rin si FDA North Luzon cluster director Dr. Gomel Gabuna na delikado sa kalusugan at mag-ingat sa mga ibinebentang murang produkto lalo pa at hindi sumailalim ang mga ito sa pagsusuri ng ahensya. (Dolly Cabreza)