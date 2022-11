P206B ayuda ikinasa ni PBBM

Maglalaan ang gobyerno ng malaking bahagi ng pondo mula sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon para magamit na ayuda sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Ito ang inihayag ng Office of the Press Secretary (OPS) upang masuportahan ang mga pinaka-mahihirap na sektor sa epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin dulot ng pandaigdigang inflation.

Ang nabanggit na pondo na may kabuuang halaga na P206.5 bilyon ay magagamit bilang cash transfers at subsidiya na ilalagay sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan.

Ayon sa OPS, ang Department of Social Welfare and Development ang makakakuha ng pinakamalaking parte na P165.40 bilyon para sa iba’t ibang social assistance programs habang mapupunta naman sa Department of Health ang P22.39 bilyon para sa implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially-Incapacitated Patients.

Mabibigyan din ng pondo ang Department of Labor and Employment para sa kanilang TUPAD program na nagkakahalaga ng P14.9 bilyon habang P2.5 bilyon naman ang mapupunta sa Department of Transportation para sa fuel subsidy ng mga nasa transport sector.

Isang bilyong naman ang ilalaan ng Marcos administration sa Department of Agriculture para sa fuel assistance sa mga magsasaka ng mais at mga mangingisda.

Mayroon namang hiwalay na pondong inilaan ng Department of Budget and Management sa 2023 panukalang pambansang budget para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps), social pension para sa indigent senior citizens at sustainable livelihood program ng gobyerno para sa mamamayan. (Aileen Taliping)