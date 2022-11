Nick Carter hagulgol sa concert, na-miss si Aaron

Napaluha si Backstreet Boys (BSB) member Nick Carter sa stage habang nagko-concert ang kanilang grupo nang tumigil sandali ang event upang magbigay ng tribute kay Aaron Carter.

Si Aaron ay nakababatang kapatid ni Nick. Sa edad na 34 ay binawian na ng buhay si Aaron nitong Linggo habang nasa bathtub sa kaniyang tahanan sa Los Angeles, California.

“Tonight we got a little bit of heavy hearts because we lost one of our family members yesterday,” ani Kevin Richardson ng BSB.

Niyakap si Nick ng kanyang mga kagrupo bilang pakikiramay habang naka-flash sa venue ang photo ni Aaron.

Ilang BSB fans din ang inakalang hindi matutuloy ang concert na iyon sa The O2 Arena sa London dahil nga sa pagpanaw ni Aaron, ngunit itinuloy pa rin ito ng sikat na boyband group noong 90s.

“Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held onto the hope, that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed,” post ni Nick sa kanyang Instagram.

“I love you Chizz. Now you can finally have the peace you can never find here on Earth. I love you baby, brother,” aniya pa.

Isang video clip din ang kumalat kung saan makikitang kinakanta ni Aaron ang hit song ng BSB.

“I took this screen recording of @AaronCarter on 10.15.22 during a TikTok live. In it he sings the song ‘Shape of My Heart’ by his brothers band, @BackstreetBoys.

“He is quoted saying ‘He’s a good f_cking singer. I love my brother. I got your back, bro!’ to his brother @NickCarter,” ayon sa nag-tweet at nag-upload nito.

Dahil sa tagpo kagabi sa concert, lalong naramdaman ng mga fans ang bigat sa dibdib ni Nick sa biglaang pagpanaw ng kanyang kapatid. (Batuts Lopez)