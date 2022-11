Nasa 100 indibidwal papalo sa NPC Anniversary Golf

AABOT sa 100 ang lalahok sa National Press Club anniversary golf tournament na nakatakda sa Nobyembre 25 sa Wack Wack West course sa Mandaluyong City.

Mga kilala at malalaking pangalan ng kumpanya sa pribadong sektor gaya ng Township Developer Megaworld at International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ang mangunguna upang suportahan ang nasabing 18-hole tournament.

Ang nasabing torneo ay bahagi din ng selebrasyon ng ika-70 anibersaryo ng NPC pati na rin ang pagpapatupad sa mga nakahanay na proyekto ng grupo kasama na ang scholarship program para sa mga karapat-dapat na mga anak ng mga miyembro ng NPC.

Kabilang sina DSWD Secretary Erwin Tulfo, National Irrigation Authority (NIA) Administrator Benny Antiporda; Negros Occidental Rep. Arnie Teves, Davao City Rep. Paolo Duterte, 1PACMAN Partylist Rep. Mikee Romero, Benguet Rep. Eric Yap; Cagayan Economic Zone Authority (CEZA), Atty. Dhalia Salamat at RICH Corporation sa mga tagasuporta ng nasabing programa ng NPC.

Kasama sa NPC golf field ang mga manlalaro at kinatawan mula sa pribado at gobyernong sektor, malalaking negosyo at media.

Ang palaro ay sasailalim sa sistema ng pagmamarka ng Stableford na may mga titulo at tropeo na makukuha sa Class A, B at C.

Sasagutin ng organizing NPC, na binubuo ng mga mamamahayag at photo-journalist mula sa iba’t ibang media platforms tulad ng print, TV at radio, ang green fees, pagkain at inumin na may malalaking premyo na ipapa-raffle. (Annie Abad)