Michaela Belen tatapatan ng tigasing UST super rookie

Mga laro sa Nobyembre 11:

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — FEU vs UP (5th-8th)

12:30pm — NU vs UST (Semis 1)

3:00pm — UPHSD vs ATENEO (5th-8th)

5:30pm — AdU vs DLSU (Semis 2)

MAGSASAGUPA ang husay ng mga beterano at rookies sa paghaharap ng nangunang apat na koponan na National University Lady Bulldogs, University of Santo Tomas Golden Tigresses, Adamson Lady Falcons at De La Salle Lady Spikers sa matira-matibay na Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Biyernes.

Ito ay matapos na umangat ang huling apat na koponan na magsasagupa sa do-or-die semifinals kung saan bibitbitin ng UAAP Season 84 MVP at Rookie of the Year na si Mhicaela Belen ang NU Lady Bulldogs kontra sa UST Golden Tigresses na pamumunuan ng super rookie na si Xyza Rufel Gula sa unang labanan.

Inaasahan namang sasandigan ng La Salle Lady Spikers ang rookie nito na si Angel Ann Canino na muling nagpakita ng kahusayan sa huling laro kontra Ateneo sa quarterfinals sa muling pakikipagharap nito sa tanging koponan na nagpalasap dito ng kabiguan na Adamson Lady Falcons na aasa kay Lucille Almonte.

Nanatiling tanging koponan na hindi nakakalasap ng kabiguan ang Lady Bulldogs bunga ng pamumuno nina Belen at team captain Princess Ann Robles sa pagsungkit sa ikaanim nitong sunod na panalo sa pagbigo sa FEU Sabado sa unang playoffs, 25-10, 25-17, 25-15.

Itinala din ng Lady Falcons ang anim na sunod na panalo sa pagpatalsik sa UPHSD Lady Altas, 25-14, 25-16, 25-16, upang maging tanging koponan sa ikalawang puwesto sa grupo sa eliminasyon na nagawang makaagaw ng silya sa semifinals.

Pinatalsik naman ng Lady Spikers ang karibal na Ateneo de Manila Blue Eagles, 25-17, 25-23, 25-10 iskor upang manatili sa labanan sa inaasam na pagbabalik sa kampeonato ng women’s volleyball developmental league na inoorgania ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI), Athletic Events and Sports Management Group Inc. o ACES at ng Rebel Sports.

Pinakahuling umakyat sa semifinals ang UST Golden Tigresses na nagawang patalisikin ang Pool D topnotcher na UP Lady Maroons sa matinding limang set, 27-25, 26-28, 25-18, 22-25, 17-15. (Lito Oredo)