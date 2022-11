Marikina Poseidon kampeon sa Manila Swimming Festival

SINISID ng Marikina Poseidon Swimming Club ang overall team championship sa Manila Swim Fest sa pangunguna ni coach Mar Casas nitong weekend sa Philippine Columbian Association (PCA) swimming pool sa Plaza Dilao sa Paco, Maynila.

Nangibabaw ang Marikina tankers sa halos lahat ng event sa Class A, B at C na nakakuha ng kabuuang 800.50 points para makuha ang hinahangad na korona, habang si Casas ay tinanghal na Most Outstanding Coach sa isang araw na event na inorganisa ng Swim League Philippines (SLP) bilang bahagi ng pre-qualifying meet nito sa pagpili ng mga miyembro na ipadadala sa mga torneo sa Singapore at Thailand.

Ang international coach na si Bryan Estipono, na nanguna sa SLP-Killerwhale squad sa 1 silver at apat na bronze medal sa katatapos lang na Hamilton Swim Championship sa Dubai, ay gumabay sa Sharpeedo Swim Team para sa first runner-up, habang ang Solid Coaches Swim Team ay 2nd runner-up (534) na sinundan ng Elite Swim Team ni Coach Paul Pablo.

“We’re really surprised with the huge number of participants (48 teams). Patunay ito na talagang ready na ang ating mga swimmer na magbalik aksyon after almost three years of isolation dahil sa pandemic. This is good for swimming and SLP under the guidance of our founder and chairman Joan Mojdeh who is always a partner in grassroots sports development,” pahayag naman ni SLP President Fred Ancheta. (Annie Abad)