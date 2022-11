Maja Salvador sinita TV5 sa kapalpakan kay Joshua

Hindi pinalampas ni Maja Salvador ang ‘kapalpakan’ ng TV5 kay Joshua Garcia.

Buong ningning na binate ng TV si Joshua ngayong November 7, na “Happy birthday Joshua Garcia. Wish namin ay more blessings and joyful heart para sa iyo. More TikTok videos na rin para more pamapakilig!”

Bongga, di ba? Ang ganda sana ng internsiyon ng TV5 na mag-birthday wish kay Joshua. Ang bongga ng mensahe nila para sa guwapong aktor na mas dumami pa ang natatanggap na blessing ng aktor.

Pero, `yun nga lang, palpak nga raw, sabi ni Maja. Na parang hindi yata nag-research ang TV5, ha!

“Late kayo ng 1 month! October 7 po siya!” pagkokorek ni Maja sa tweet ng TV5.

Siyempre, agad din naman nag-reply ang TV5, at nagsabing, “Late man daw ang pagbati, late pa rin. Thank you Maja Salvador. Happy birthday Joshua nung October 7!”

Well, natawa na lang ang mga netizen sa eksena na ‘yon. (Rb Sermino)