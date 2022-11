LeBron-Durant trade subukan

TAMA po ang nabasa ninyo sa title mga ka-Benchwarmer.

Bakit hindi subukan ng mga koponang Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers na pagpalitin ang superstars nilang sina Kevin Durant at LeBron James?

Magkakasamang muli sina James at Kyrie Irving sa Nets, gayundin, magkakaroon ng reunion sina Durant at Westbrook sa Lakers.

Palagi nating nababasa na hindi fit sa Lakers si Westbrook, baka naman si LeBron na ang problema ng team?

Olats na naman ang Lakers kahapon, Lunes, pinakahuli laban sa Cleveland Cavaliers.

Sinimulan ng Lakers ang 2022-2023 NBA season sa 0-5 kartada, nagparamdam sa liga sa bisa ng 2-game winning streak, tapos semplang na naman nang dalawang sunod.

Sigurado maraming LeBron fanatics ang magagalit sa ideya ko.

Pero actually, marami nang ganito ang suhestiyon, hindi lang po ang inyong abang lingkod.

Sa kahit ano’ng team maglaro si James, palaging sa kanya umiikot ang numero unong offensive play, kaya nalilimitahan ang laro ng isa o dalawang kapwa niya superstar sa team (Anthony Davis at Westbrook).

Oo, succesful naman ito dati sa Miami Heat (kasama sina Dwyane Wade at Chris Bosh) at sa balik-Cleveland niya (kasama naman sina Kevin Love at Irving) na nagresulta lahat sa kampeonato, pero iba na ang sitwasyon ngayon sa Lakers.

Walang debate, elite pa din ang lebel ng laro ni James, pero hindi na ito swak sa sistema.

Baka kailangan na niyang mag-give way kay Davis at Westbrook, o baka kailangan na siya pakawalan ng Lakers kapalit ni Durant sa Brooklyn.

Baka kapwa team ang makinabang.

Ano sa tingin ninyo mga ka-Benchwarmer?