Lalamove dedma sa natigok na rider

Sinaklolohan ni Senador Risa Hontiveros ang naulilang pamilya ng isang Lalamove rider na diumano’y binalewala ng kompanya.

Kasabay nito ay muling iginiit ni Hontiveros ang agarang pagpasa sa isang panukala na magbibigay ng matibay ng proteksyon sa mga delivery rider kasunod nang pagpanaw na isang rider ng Lalamove habang nagpapahinga sa kanyang motorsiklo.

“Nakikiramay kami sa pamilya ni Noel Escote, na binawian ng buhay sa gitna ng paghahanapbuhay bilang delivery rider,” pahayag ni Hontiveros.

“Let his death be a wake up call to our colleagues in the legislature to immediately act on pending bills that will make sure that the rights and welfare of the increasing number of gig economy workers are upheld,” dagdag pa niya.

Ayon pa kay Hontiveros sumulat sa kanya ang maybahay ng nasawing si Escote at humingi ng tulong sa sinapit ng kanyang partner.

“Sumulat po kami sa inyo upang humingi ng tulong at simpatiya bilang isang senador na may malasakit sa katulad ni Noel na isang delivery rider. Humingi rin kami ng kahit papaano sana ay makatulong ang kompanya sa sinapit ni Noel ngunit wala po kaming narinig o nababasang anumang pahayag mula sa kanila,” bahagi ng sulat ni Jennifer Bocboc, live-in partner ni Escote kay Hontiveros.

Nanawagan din ito sa Lalamove na tulungan ang pamilya ni Escote lalo na’t namatay siya habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang delivery rider.

“Isang halimbawa si Noel ng Pilipinong nagsisikap na mag-deliver para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nananawagan ako sa Lalamove, kaisa ng pamilya ni Noel, na magpaabot ng tulong sa kanyang naulila upang mabigyan man lang siya ng disenteng libing,” ani Hontiveros.

“Huwag naman sanang may buhay pa ulit na maisakripisyo bago matugunan ang kanilang hinaing. Kailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari lalo pa’t dumarami pa ang pumapasok sa ganitong klase ng hanapbuhay,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)