Lacson kinabahan sa ‘lambing’ ni Iwa Moto

Mukhang wala namang okasyon, pero biglang nag-emote at sweet-sweetan talaga sa kanyang Instagram message si Iwa Moto sa partner niya na si Pampi Lacson.

Ayon kay Iwa, palagi raw niyang pipiliin si Pampi kahit na anong mangyari.

“Mahal thank you. Because you have given me a family. You have been such a wonderful father to our children. We have been through a lot but we choose to hold each other’s hand and never let go. You have such a wonderful soul and I am proud that you are mine.

“Always remember that I will always choose to stand by your side no matter what. You can close your eyes knowing that everytime you wake up I’ll be there beside you. I will always choose to be your bestfriend, your enemy and your partner.

“I know we will face a lot more in the future but always remember I will choose you. I will love you always and forever. Thank you again for being the one.”

Idinaan ni Pampi sa biro ang reply kay Iwa na, “Kinakabahan ako mukhang may kasalanan ka na bukas ko pa lang malalaman hahaha joke.”

Pero sey niya rin, “I love you too mahal. Thank you for taking care of us.”

Pero ang mas nakakatuwa, ang solid relationship pa rin nina Iwa at Jodi Sta. Maria. Na-maintain pa rin nila ang closeness nila sa kabila ng pagkakaiba ng sinuportahan nila noong nakaraang election.

Nag-comment ng tatlong heart emojis. Sinagot naman ito ni Iwa na, “May papabili ako bukas. Etchos.”

Sa isang banda, kasal na lang talaga, kung kulang man nga kina Iwa at Pampi na may dalawang anak na.

Gary V. grabe pagsaludo kay Darren Espanto

Mula noon hanggang ngayon, talagang malaki ang paghanga ni Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano kay Darren Espanto.

Ilang beses na rin na talagang all-out ang papuri at paniniwala ni Gary sa talento ni Darren.

At magkasama sila sa ASAP in Vegas, pero may pa-“special shout-out” si Gary kay Darren sa kanyang Instagram account.

Ayon kay Gary, “The Asian Heartthrob also happens to be Filipino; extremely talented, an amazing vocalist, a sharp dancer, an actor, and an outstanding powerful performer.

“But most of all he also is a genuinely good human being. Am blessed to know @darrenespanto.”

Siyempre, natuwa at overwhelmed si Darren sa papuring ito sa kanya ni Gary V. Sinagot niya ito na, “Labyu po! This means so much. Thank you po!”