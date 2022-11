Hula ni SMB guard Chris Ross may referee na sususpendehin

INAABANGAN ni Chris Ross ang referee na aniya’y posibleng maparusahan ng suspensiyon matapos na hindi tumawag ng foul sa final play sa 97-96 come-from-behind win ng Ginebra kontra team niyang San Miguel Beermen nitong Linggo sa PBA Commissioner’s Cup elimination game.

‘Who is getting suspended this game?,’ post ng beteranong guwardiya sa Twitter ilang sandali makalipas ang kontrobersiyal na laban kung saan kinumpleto ng Kings ang pagbalik mula sa 19 puntos na paghabol para nakawin ang laro sa Beermen.

Ang reaksyon ni Ross ay halatang dagdag na katok sa suspensiyon na ginawa ng tanggapan ng PBA kay referee Jerry Narandan dahil sa kabiguan na tumawag sa malinaw na walong segundong paglabag laban sa Meralco sa natitirang segundo ng laban sa Bay Area Dragons noong Biyernes.

Nagwgi ang Bolts sa laro, 92-89, pero sobrang dismaya ni Dragons coach Brian Goorjian.

Tingin kasi ni Ross na may foul na ginawa si Scottie Thompson matapos nitong mabangga si import Devon Scott ng San Miguel na naging sanhi sa pagbagsak nito sa sahig at pagkawala ng posesyon ng SMB.

Ang panalo ay nag-angat sa Kings sa 5-2 overall sa kanilang ikatlong sunod na panalo para sa solong ikaapat na pwesto, habang dumausdos ang Beermen sa 3-4 record. (Lito Oredo)