Gillian Vicencio ‘di pa kayang mahalin si Yvez Flores

Inamin na ng mga “2 Good 2 Be True” star na sina Gillian Vicencio at Yves Flores ang totoong estado ng kanilang relasyon matapos kiligin ang taumbayan sa love team nilang “ReTox” sa serye.

Chika ni Gillian, hindi pa siya ready sa love life dahil gusto niyang mag-focus sa sarili niya lalo na’t mag-iisang taon pa lang since her last break-up.

“Parang ‘di pa po kasi ako ready to enter into a relationship again. Pagod pa ako. Parang ‘di pa ready ‘yung puso ko na magmahal ulit kasi takot akong masaktan eh,” sey niya sa “Star Magic Inside News” sa YouTube.

“Pero hindi ko naman sinasabi na sasaktan ako ni Yves. Kasi sobrang bait naman ng tao tsaka maalaga, sweet. Hindi pa ako ready na i-share ‘yung buhay ko sa ibang tao as of now,” dagdag pa ng dalaga.

Binahagi rin ni Gillian na naging madali ang pagpapakilig nila ni Yves sa “2 Good 2 Be True” dahil agad na nag-open up si Yves sa kanya, kaya wala silang ilangan at komportableng-komportable sila sa isa’t isa on-and-off cam.

Ayon nga kay Yves, pati mga co-star nila sa serye, tulad nina Gelli de Belen at Kathryn Bernardo, ay napansin ang closeness ng dalawa kaya parati silang inaasar at tinatanong kung sila na ba in real life.

“Tinatanong kasi ng mga tao, lalo na sa set namin, inaasar kaming dalawa eh kung ano ba talaga nangyayari sa amin o kung may chance ba kasi parang may something. Siguro nadadala na rin sa eksena o lagi kaming magkasama,” kwento ni Yves.

Inamin din ni Yves na bukas siya sa posibilidad na maging sila ni Gillian pero sa ngayon ay friends lang daw talaga sila at masaya sila sa kung anong meron sa pagitan nilang dalawa.

Game rin daw sila kung sakaling bigyan sila ng isa pang project bilang magka-love team. Pero sa ngayon, dapat daw abangan muna ng fans kung ano ang magiging ending ng kanilang relasyon sa “2 Good 2 Be True,” na ngayon ay nasa huling linggo na lang.

Napapanood ang “2 Good 2 Be True” sa Netflix, Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, at iWantTFC. (Rb Sermino)