Floyd Mayweather Jr nakakaladkad sa bagong kontrobersiya ni Kyrie Irving

MULI na namang nabuhay ang lumang video ni Floyd Mayweather Jr. matapos ang pagkaka-hotseat ng kanyang co-athlete na si Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa NBA.

Nitong mga nakaraang araw lamang kasi ay napabalitang nakipag- ‘cut ties’ na o hindi na susuportahan ng sporting brand na Nike si Kyrie dahil umano sa antisemitism nitong mentalidad.

At dahil muling uminit ang pangalan ng basketbolero ay inungkat naman ng mga netizen ang lumang video ni Mayweather na kung saan kinakampihan niya ang basketbolero.

“Kyrie what’s up. I know you are going through a lot. We had a chance to hang out in 2016 when you represented America, when you represented the red, white, and blue. You only want to be treated fair. I was gonna post something on one of my social media pages, but I decided to do the old school way and read it out to you because you are a great person and great father, great athlete and you believe what you believe,” pahayag ni Floyd sa video noon pang 2021.

“America is a land of free. Freedom of speech, freedom of religion, and supposedly, freedom to choose. Never be controlled by money. I respect you from having an integrity and be your own man. Free mind makes our own choices.”

“Stand for something or fall for anything. One man can lead a revolution to stand up and fight for what’s right. One choice, one word, one action can change the world.”

Ang punto ng pagsuporta ni undefeated world boxer Mayweather sa nasabing lumang video ay ukol sa hindi pagpabor ni Kyrie sa COVID-19 vaccine.

Kaya naman ngayong naging treding uli ang nasabing pahayag ni Mayweather ay marami sa mga netizen ay inaakalang suportado ni Floyd si Kyrie sa sitwasyon niya ngayon.

Wala pa namang pahayag si 45-anyos fighter sa nasabing pag-trending uli ng kanyang video. (Aivan Episcope)