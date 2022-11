Empleyado ng Parañaque City Hall, iba pa huli sa armalite, shotgun

Arestado ang isang empleyado ng Parañaque City Hall at mga kasama nito dahil sa walang habas umanong pagpapaputok gamit ang matataas na kalibre ng armas sa Nagcarlan, Laguna nitong Linggo.

Napasugod ang mga tauhan ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Laguna PNP at mga operatiba ng Regional Intelligence Unit ng Calabarzon PNP sa Barangay Tipacan sa nasabing bayan matapos magsumbong ang mga residente sa presensya ng mga armadong kalalakihan na sakay sa iba’t ibang sasakyan.

Nagpakilala ang lider ng grupo na si Vincent Conejos, 35-anyos, administration staff umano ng Parañaque City Hall at nagsasanay sila sa lugar para sa jungle survival ng Philippine Wildlife Sentinel na nakabase sa Camp Lawin, Biñan City, Laguna.

Gayunman, kakasuhan sila ng indiscriminate firing at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammnition Regulation Act dahil sa kawalan ng permit sa kanilang mga armas.

Dahil dito, kumpiskado ang dala nilang limang M16 Armalite rifle, isang shotgun, mga bala at ilang piraso ng military uniform at vest at mga hand-held radio. (Ronilo Dagos)