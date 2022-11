Clippers nawalan ng tono kay Jordan Clarkson, Jazz

NAGLIYAB ng 23 points si Jordan Clarkson, umayuda ng 22 si Collin Sexton at hiniya ng Utah Jazz ang dinayong Los Angeles Clippers 110-102 Linggo ng gabi.

Nakabalik ang Jazz matapos mapakawalan ang 10-point lead sa first half at naghabol pa ng anim sa third quarter.

May 18 points at 9 rebounds pa si Lauri Markkanen sa Utah.

Naputol ang three-game win-streak ng Clippers sa kabila ng 34 points ni Paul George, pangatlo sa apat na laro na umiskor ng 30 o higit pa. Wala nang naipasok si George sa dulo matapos burahin ng Jazz ang four-point lead ng LA at itabla sa 3 ni Clarkson 87-87.

Lumiban sa pang-walong laro si Clippers star Kawhi Leonard dahil sa pananakit ng tuhod na dati nang nagka-ACL injury.

Dumikit sa apat ang Clippers sa dakdak at inside basket ni Ivica Zubac pero sumagot ng dunk din si Sexton bago sinubuan si Markkanen sa ilalim. (Vladi Eduarte)