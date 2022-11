Annabelle eeksena: Richard wanted sa mga Cebu reporter

Si Annabelle Rama ang unang caller ko kahapon.

Nasa travel agency siya at inaayos ang tickets nila papuntang Cebu.

Aalis sila on Friday dahil on Saturday ay may presscon ang Kapamilya series na ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ng anak niyang si Richard Gutierrez.

Sa November 14, 8:45pm na ang pilot episode ng action-drama series ng ABS-CBN sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network on November 14, 8:45pm.

Sa Cebu ang location taping ng ‘The Iron Heart’ at ayon sa production, karamihan ng mga eksena nila ay kinunan sa virgin locations ng tinaguriang Queen City of the South.

At dahil marami nga ang pumupuri sa mga eksena ng ‘The Iron Heart’ at sa kanilang mga location, at marami rin namang tumulong talaga sa kanila sa lugar na ‘yon, naisipan ng ABS-CBN na magpa-presscon nga rin doon.

At kung sa grand media launch ng ‘The Iron Heart’ ay hindi um-appear si Bisaya dahil ayaw raw niyang mang-agaw ng eksena dahil kapag nakikita nga kasi siya ng entertainment press ay palagi siyang iniinterbyu, sa Saturday raw, rarampa siya sa presscon sa Cebu ng action-drama series ni Richard.

“Tutulong ako sa pag-aasikaso,” sey ni Bisaya.

Siyempre, Dondon (my dear editor), pupunta rin ako ng Cebu para mag-cover ng event na ‘yon, na ipalalabas ko naman sa ‘Anything Goes’ show ko sa Abante Tele-Tabloid!

‘Yun na!

Ogie, Nate todo bonding sa Disneyland

Ngayon ang 11th birthday ni Nate, kaya naman happy ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid dahil isinama nila noong Thursday sa Las Vegas, Nevada ang kanilang anak.

After nga ng ‘ASAP Natin ‘To Las Vegas’ ay namasyal around Las Vegas, Nevada ang mag-asawa kasama si Nate at ilang mga kaibigan.

Monday ay nasa Los Angeles, California na sila.

At dahil birthday ngayon ni Nate, nasa Disneyland sila sa Anaheim.

Sabi nga ni Ogie nang maka-chat ko, “We’re so happy dahil kasama namin si Nate at makakapag-celebrate kami ng birthday niya sa Disneyland.”

Absent muna sa ‘It’s Showtime’ si Ogie, pero si Regine, wala raw problema sa ‘Magandang Buhay’ dahil sapat ang mga episode na nai-taping ng Asia’s Songbird with Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

Bale ang alis daw nila ng LA ay Friday evening, kaya sa Sunday morning ay nasa ‘Pinas na sila at balik-‘It’s Showtime’ siya on Monday.

At dahil nag-extend nga sila sa LA, bukod sa Disneyland ay may mga iba pa silang lugar na pupuntahan na tiyak daw na ikatutuwa ni Nate.

Happy, happy birthday, Nate!