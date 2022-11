INULITAN ng TNT ang Platinum Karaoke para dagdagan ang koleksiyon ng kampeonato sa PBA 3×3.

Isinubi ng Tropang Giga ang panlimang titulo sa bisa ng 17-15 win sa Platinum sa finale ng Second Conference Leg 1 sa Robinsons Antipolo nitong Linggo.

Ibinaon ni Gryann Mendoza ang winning two sa buzzer para ibulsa ang P100,000 top prize.

Binitbit ng 8 points ni Almond Vosotros ang TNT, dinagdagan ng 4 ni Lervin Flores at tumapos si Mendoza ng 4.

Nagposte ng tig-5 points sina Brandon Bates at Terrence Tumalip para sa Platinum na nag-uwi ng P50,000.

Sa unang pagkakataon sa season ay tumapos sa podium ang Ginebra, sa likod ng 10 points ni Donald Guzman ay tinalo ang Cavitex 21-13 sa battle for third at P30,000. (Vladi Eduarte)