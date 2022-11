Alex Gonzaga binarubal, pinaglaruan mga saleslady

Ginulo ni Alex Gonzaga ang ilang section ng SM Makati, nang mag-trip siyang maging saleslady.

Ginawang content ni Alex sa vlog ang maging saleslady para matikman kahit sandali ang ganung propesyon, na sabi nga niya ay pinangarap niya noong bata pa lang sya.

Mapapanood sa YouTube channel ni Alex ang pangri-raid niya, kung saan nagsuot pa siya ng uniform ng SM with matching ID, standard sandal shoes at stockings.

Kung saan-saang section napunta si Alex para lang ipakita ang kanyang trabaho bilang saleslady.

Na-assign siya sa shoes section. Napunta rin siya sa clothing.

Nagbenta rin siya ng make-up at nanlibre ng kostumer.

Gaya nang dapat asahan nagpaka-jologs si Alex sa vlog at kung anu-ano ang pinaggagawa niya para lang lumabas na comedy ang kanyang content.

Pinuwersa nitong bumili ng sapatos ang costumer, ganundin sa pagrerekomenda niya ng make-up at pati na sa jewelry accessory kung saan napilitang bumili ang isang babae na walang pera. Buti na lang at kalahati ng halaga ay binayaran ni Alex.

Nagpagulung-gulong din sa sahig si Alex. Binati ang mga mamimili at binarubal ang ibang mga saleslady.

Kumain din si Alex sa canteen ng mga empleyado at kunwaring nakikipag-tsismisan sa kapwa saleslady.

Siguradong susundan ito ng ibang celebrity vlogger.

Katarina Rodriguez nagpadede ng 2 sanggol

Tinatawag na “Super Mommy” si Katarina Rodriguez dahil sa nakakalokang kakayahan niya bilang nanay. Sa kanyang Instagram, masisilip ang larawan ng dating beauty queen na nagpapadede ng anak sa ilalim ng puno sa tabing dagat ng Siargao.

Ibinahagi ni Katarina ang kanyang sitwasyon na siyang kinabaliw, ikinabilib ng mga netizen.

Ayon sa mahabang message caption ni Katrina, dalawang buhay ang pinapapakain nya mula sa kanyang katawan.

Ang one year old son nitong dumi-dede sa kanya at ang 7-month old na nasa sinapupunan nito ngayon. Nabuntis si Katarina bago pa mag-isang taon gulang ang kanyang anak.

Hindi bago ang sitwasyon ni Katarina lalo’t ganito rin ang naging estado ng ibang mga mommy.

Ngunit ang iba tumigil sa pagpapa-dede at nag-formula milk para hindi maagawan ng sustansya ang ipinagbubuntis nito.

“I always get asked what it’s like breastfeeding while pregnant. Currently, I’m 7 months pregnant and all I can say is that the female body is truly extraordinary. When I eat, I eat enough for one person but I’m technically providing for three…” sabi ni Katarina.

Hindi raw naaagawan ng lakas si Katarina, bagkus ay ngayon lang uli nakaramdaman ng malakas na kalusugan ang Pinay beauty queen.

Ilan na raw ang nagsabi kay Katarina na tigilan muna ang pagpapadede habang buntis pero tutol ang kanyang katawan at isip sa ideya.