Aksyon ang kailangan

Ang pananalasa ng bagyong ‘Paeng’ sa maraming parte ng bansa ay muling pinakita sa atin na kailangan ng pangmatagalang solusyon sa mga ganitong problema na dumarating taon-taon.

Hindi na natin iisa-isahin kung saan-saan naghasik ng pinsala ang bagyong Paeng dahil halos lahat ng rehiyon ay tinamaan. Maging ang Davao ay hindi pinalagpas ni Paeng. Daan-daang pamilya ang naapektuhan sa Davao ayon sa Office of Civil Defense-Davao Region. May mga nilikas na pamilya at ilang mga nasirang bahay dahil sa bagyo.

Pero ito ay maliit na problema lamang kung ikukumpara sa pinsalang sinapit ng Maguindanao, at ibang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sa huling tala ay mahigit 100 na ang nasawi at mahigit 30 katao ang naireport na nawawala. Halos 200,000 katao ang lumikas sa mga evacuation center at ang damage sa sektor ng agrikultura ay mahigit P1 billion na. Sa panahong sinusulat ng inyong Kuya Pulong ang kolum na ito, ang mga numerong nabanggit ay mga pang-unang tala pa lang ng destrukyon na dala ng bagyong Paeng.

Ang mga long-term o pangmatagalang solusyon sa ganitong paulit-ulit na problema ay nakasalalay sa aksyon ng Kongreso.

Sa panig ng inyong Kuya Pulong, kasama ang ating bill sa may 20 pang ibang panukalang batas na naihain sa Kamara de Representante para sa pagtatag ng Department of Disaster Resilience (DDR). Naaprubahan na ito ng Kamara sa nakaraang Kongreso pero kailangang i-file ulit ngayon dahil hindi naisabatas noon.

Magiging mas mabilis ang pagkilos at koordinasyon sa rescue, relief at rehabilitation efforts kung may DDR. Tulad ng nasabi na natin noon, maging opisina o departamento man ito, ang mahalaga ay may sapat itong kapangyarihan at modernong kagamitan para maging epektibong ahensiya hindi lang sa panahon at pagkatapos ng kalamidad, kundi bago pa man sumapit ito.

Marami na rin ang nakapaghain muli ng mga bill, kasama ang inyong Kuya Pulong, para sa panukalang pagpapatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad.

Bukod diyan, kamakailan lang ay nanawagan tayong bilisan na ang pagpasa ng ating panukalang National Land Use Act (NLUA). Karaniwan ng sinasabing ang pagsasabatas nito ay instrumento para matigil na ang walang habas na paggamit ng mga lupang pangsakahan para sa pagpapatayo ng mga subdibisyon at iba pang commercial properties. Ito ay sa kadahilanang kapag may NLUA na, matutukoy kung ano ang mga lupang pang-agrikultura, pang-industriya, ang para sa pabahay, at mga lugar na dapat pangalagaan.

Isa pang layunin ng NLUA ay ang pagtukoy sa pamamagitan ng siyensya at modernong teknolohiya ang mga lugar na danger areas, hazard-prone o kailangan ng mga karagdagang proteksyon sa mga nakatira dito. Sa ganitong paraan, maliligtas ang mga kababayan natin sa mga pinsala at panganib bago pa man sumapit ang kalamidad.

May panukalang batas rin tayo para maging libre ang paghahatid ng mga donasyon ng relief organizations sa mga lugar na dineklarang under a state of calamity. Sa panukalang Relief Goods Free Transportation Act, dapat ikarga at ihatid ng mga cargo companies, freight forwarders at iba pang logistics companies ng libre ang mga donated relief goods.

Ilan lang yan sa bill na naihain na sa kasalukuyang Kongreso para mas tumatag, bumilis at umayos ang ating paghahanda at pagresponde sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Karamihan ay naipasa na ng Kamara de Representante sa mga nakaraang Kongreso pero hindi naisabatas dahil laging nagkukulang ng panahon.

Sa muling pagpapatuloy ng sesyon ng Kongreso ngayong linggo, umaasa akong aaksyunan agad ng buong kapulungan ng Kamara ang mga panukalang batas na kailangan natin para maging handa ang buong bansa sa panahon ng krisis. Ang mabilisang aksyon ay para matiyak rin na may maihahatid na magandang bukas para sa mga anak natin at mga susunod pang henerasyon. ###