Yordan Alvarez, Houston Astros kampeon ng MLB World Series

PINAGLAYAG ni Yordan Alvarez ang three-run moon shot at sa pangalawang pagkakataon ay 118th World Series champion na naman ang Houston Astros sa wakas ng 2022 Major League Baseball sa Texas.

Nang unang magkampeon noong 2017 ay nabuko ang pandaraya ng Astros sa pagnanakaw ng signs ng kalaban, isinesenyas naman sa pamamagitan ng pagpalo sa basurahan.

Matapos ilabas si Philadelphia starter Zack Wheeler sa sixth inning, hinambalos ni Alvarez ang bola sa center field na sinakyan ng Houston sa 4-1 win kontra Philadelphia Phillies sa Game 6 ng Series nitong Sabado.

Habang lumilipad ang 450-foot shot, nagtatalon at nagsisigaw si Astros starter Framber Valdez habang hindi na magkamayaw sa pagwagayway ng orange rally towers ang 42,958 crowd sa Minute Maid Park.

“When I was rounding second base, I felt the whole stadium moving,” bulalas ni Alvarez.

Si Astros rookie shortstop Jeremy Pena ang World Series MVP matapos kumonekta ng single para i-set up ang drive ni Alvarez. (Vladi Eduarte)