Wesley So kasado sa Canada $1.1M Chess.Com Global Championship

SWAK sa finals si Wesley So makalipas kalusin ang kapwa United States Grandmaster, Hikaru Nakamura sa semifinals ng $1.1M Chess.Com Global Championship 2022 nitong Sabado sa Toronto, Canada.

Matapos ang ilang larong tabla, sinilo ng 28-anyos at tubong ‘Pinas na woodpusher ang panalo sa 74 moves ng Four-Knights sa Game 7 ng round 2 semis.

Kailangan manalo ni Nakamura sa round 8 para makapuwersa ng tie break games, pero determinado si So na lumaro sa finals kaya nagrehistro ng panalo.

Makakalaban ng dating Pinoy chess star ang 18-year-old Indian chess sensation GM Nihal Sarin na pinatalsik si GM Anish Giri ng Netherlands sa isa pang semis match.

Nakalaan ang $200K (P11.6M) para sa magkakampeon kina So at Sarin sa finals na susulong sa Nobyembre 6-7. May konsolasyong $100K (P5.8M) ang sesegunda. (Elech Dawa)