Therese Malvar napiling hurado sa Estonia film fest

Sobrang kabogera si Therese Malvar dahil invited lang naman siya na maging parte ng jury ng 26th Tallinn Black Nights Film Festival sa Estonia.

Bahagi si Therese ng jury para sa First Feature Competition, ang kategorya para sa mga baguhan at nakababatang filmmakers.

Si Therese ang nag-iisang Filipina na kabilang sa jury na binubuo ng award-winning filmmakers at actors mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Ang Tallinn Black Nights ay isa sa pinakamalalaking film festivals sa Northern Europe. Ngayong taon, itatanghal ito mula November 17 hanggang 22.

Hindi naman kataka-takang napili si Therese ng naturang film festival na maging kabilang sa jury dahil sa kanyang pagiging mahusay na aktres na nakapanalo ng ilang international acting awards tulad ng Screen International Rising Star Asia Award sa 15th New York Asian Film Festival for Hamog; Outstanding Artistic Achievement Golden Goblet Award sa 2016 Shanghai International Festival for Hamog at Silver St. George Best Actress at the 38th Moscow International Film Festival for Hamog.

Kasama pala si Therese sa bagong GMA afternoon prime series na Unica Hija. (Ruel Mendoza)