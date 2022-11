Sampal sa mga Marites: Julia binalandra alindog, lumaki ang boobey

Supalpal ang mga ‘Marites’ kay Julia Montes, nang mag-ala-Sarah Geronimo ito sa social media, na nag-post nga ng kanyang latest pigura.

Tila ang pagbalandra ng alindog Julia ang sagot sa mga komento ng iba na nagsasabing buntis nga siya.

Umikot nga ang ulo ng mga nagsasabing buntis ang aktres sa rumored-boyfriend na si Coco Martin, dahil hayun nga at binalandra ni Julia ang kanyang alindog sa Instagram.

Bukod sa video, nagposte rin si Julia ng photo at nagapasalamat sa isang beauty clinic.

Nag-selfie si Julia sa harap ng salamin sa loob ng clinic, matapos ang skin pampering.

Nakasuot ng shades ang aktres, black t-shit, ripped-maong jeans, na nagpapakita ng kanyang kaseksihan.

“Prepping for the movie…” sabi ni Julia.

Sa totoo lang, kapansin-pansin na lumaki ang boobey ni Julia. Pero, hindi nga malaki ang kanyang tiyan, ha!

Napansin din ng mga netizen ang malaking diamond ring ni Julia. Giit ng mga netizen na engaged na ang aktres kay Coco. Pero, may iba na nagpapalagay na kasal na ang dalawa.

META: Sa tamang panahon ang sagot ni Coco Martin nang tanungin ko kung kailan niya ilalantad ang kanyang dyowa. At siyempre, si Julia Montes `yon, di ba?

Morissette umeksena sa Disney Plus Ph

Kailan lang ay si Darren Espanto ang kinuha ng isang Hollywood production para awitin ang theme song ng “Lyle Lyle Crocodile” para sa theatrical release ng pelikula dito sa Pilipinas, kung saan ang original singer ng soundtrack at speaking voice ng main character ay si Shawn Mendes.

Ngayon, si Morissette Amon naman ang bumida para sa Disney Philippines sa kanilang bagong ad campaign para sa bansa.

Pinagmalaki ni Morissette sa Instagram ang ginawang shoot para sa kampanya ng Disney Plus Ph.

Mapapanood na pinaligiran ng maraming warm bulb si Morissette sa shooting habang kinakanta ang theme ng Disnesy Plus.

“Make the story yours, and imagine more. #DisneyPlusPh coming November 17. Thank you so much, @disneyplusph,” sabi niya.

Ang Disney Plus Ph ay kinapapalooban ng ilang mga animated production na mapapanood sa nasabing channel. Ang mga ito ay ang Pixar, Marvel, Star Wars, Nat Geo, Star at Disney mismo.

Malaking opportunity ito sa karera ni Morissette dahil maririnig palagi ang singing voice niya sa naturang channel.

META: Mula nang mabuksan sa world-entertainment market ang husay ni Morissette, nabigyan ng international standard ang kanyang image bilang singer. May hatid na suwerte kay Morissette ang pagpapasikat niya sa Song Festival event sa Korea.

Angelica nagpadede sa social media

Kung dati ay ingat na ingat si Angelica Panganiban na ipangalandakan sa social media ang kanyang mayamang dibdib, ngayon ay ipinagwagwagan na ng aktres ang pagpapadede sa kanyang baby.

Sa tatlong larawang pinoste ni Angelica sa Instagram, makikita ang isang photo ang wagas na pagkakangiti ni Angelica sa selfie, habang pinapapa-suso si baby Amila.

Hindi man lantad nang husto ang dibdib ni Angelica sa larawan, dahil natakpan ito ng mukha ng sanggol, pero walang pakialam ang aktres sa kanyang itsura.

Kuha ang larawan sa loob ng yate na paga-ari ng dyowang si Gregg Homan.

Kitang-kita ang nag-uumapaw na kaligayahan ng dalawa dahil kay Amila.