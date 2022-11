Rey De Vega, UST Gowling Tigers nagwagi vs DLSU Green Archers

HUMUGOT ng bangis ang University of Santo Tomas Tiger Spikers kina Rey De Vega at John Dedoroy upang sakmalin ang 25-19, 22-25, 25-15, 25-23 panalo kontra De La Salle University sa 14th V-League 2022 Men’s Collegiate Challenge eliminations LInggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Tumikada si De Vega ng 19 points kasama ang 14 attacks habang bumakas si Dedoroy ng 12 markers para sa España-based squad na umangat ang karta sa 2-1 win-loss sa Pool A, binalya ang biktima sa 2-2 sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc. na mga suportado ng Asics, Beyond Active Wear at Mikasa.

“Medyo na-address at na-lessen na ang errors namin, tapos ang sistema medyo na rin, ang level of play ng mga player nasa 70 percent na,” saad ni USTcoach Arthur ‘Odjie’ Mamon.

Nag ambag si Josh Ybanez ng 11 markers habang naka-21 excellent sets si Dux Yambao para sa USTe. (Elech Dawa)