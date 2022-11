Reagan Nabua, John Alcala bibida sa Ironman 70.3 Puerto Princesa

NAGBABADYANG dominahin ng mga lokal ang IRONMAN 70.3 Puerto Princesa sa pagsorpresa sa mga dayuhan dahil hinog na ang mga top finisher sa dalawang half IM triathlon race ngayong taon sa asintang pangkalahatang kampeonato.

Aangklahan nina Reagan Nabua at John Alcala, mga tumersera sa IM 70.3 Subic noong Marso at sa IM 70.3 Cebu nitong Agosto, ayon sa pagkakasunod, ang international cast ng 1.9 km swim, 90km bike, 21k run na lalarga sa Nobyembre 13 sa Palawan.

Unang pagkakataon ito na punong abala ang pangunahing lungsod ng sikat na endurance race na oorganisahin ng IRONMAN Group/Sunrise Events, Inc. kasama ang local government na nagpahayag na ng kahandaan para i-welcome ang lampas 1,200kalahok mula sa 26 na mga bansa, at magkaloob ng linggong mala-pistang sa kapaligiran, magarang ruta at katutubong mga pagkain.

“We take pride in the city’s natural beauty, beautiful places. Puerto Princesa is in the middle of the best island in the world,” lahad nitong Sabado ni Mayor Lucilo Bayron sa event na mga papadrinuhan ng Active, Athletic Brewing Co., Breitling, Fulgaz, Gatorade, Hoka Fly Human Fly, Hyperice, Qatar Airways, ROKA, Santini, Vinfast at Wahoo.

Kilala sa mundo ang Puerto Princesa sa subterranean river national park, na UNESCO World Heritage site at isa sa Seven New Wonders of Nature.

Hinirit din ng alkalde ang pagsasara ng mga kalsada at pagbabago sa ruta ng walong araw bago ang pagdaraos ng kaganapan sa kursong pasado sa antas ng international sa karerang mga suportado ng

Always Advancing, Compressport, Ekoi, Outside, Sportograf.com, Alaska, Lightwater, Prudential Guarantee, Rudy Project, Santé, One Sport, Cignal, Philippine Star, Alvea Puerto Princesa, Costa Palawan Resort, Fersal Hotel, Go Hotels, Hotel Centro, HUE Hotel and Resorts, Jeamco Royal Hotel, Princesa Garden Island Resort and Spa and Sunlight Hotel Puerto Princesa.

Kasado rin sina Bohol 5150 champion Satar Salem, Jailani Lalama, Abdul Toroganan, Yoejan Prudente at Mervin Santiago bukod kina Nabua at Alcala. (Ramil Cruz)