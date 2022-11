Pondo para sa learners with disabilities isulong

Win Gatchalian

Ang mga mag-aaral na may kapansanan ay kabilang sa mga lubos na naapektuhan ng pandemya ng COVID-19 at pagsasara ng mga paaralan. Kaya mahalaga na ating matiyak na magkakaroon ng pondo para sa edukasyon ng ating mga learners with disabilities sa susunod na taon.

Dapat na tiyakin ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. (RA) 11650 o ang “Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act.” Sa ilalim ng naturang batas na nilagdaan noong Marso, lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan ay may mandatong tiyakin na bawat mag-aaral na may kapansanan ay may equitable access sa dekalidad na edukasyon. Nakasaad din sa batas na walang mag-aaral ang mapagkakaitan ng edukasyon dahil lang sa kanilang kapansanan.

Para sa School Year 2021-2022, mayroong 126,598 learners with disabilities na naka-enroll sa mga Department of Education (DepEd) schools, batay sa datos noong Marso 14, 2022. Ito ay mas mababa ng 65 porsyento kung ihahambing sa mahigit 360,000 na naitala noong School Year 2019-2020.

Mandato ng RA 11650 na magkaroon ng hindi bababa sa isang Inclusive Learning Resource Center of Learners with Disabilities (ILRC) na ipapatayo at patatakbuhin ng bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa pagpapatakbo ng mga ILRCs na ito na magpapatupad ng mga programa para sa inclusive education at maghahatid ng libreng support services sa mga learners with disabilities.

Bawat ILRC ay magkakaroon ng mga multidisciplinary team na bubuuin ng mga ekspertong tulad ng developmental pediatricians, physical therapists, special needs teachers, at iba pang allied medical professionals.

Marami tayong pamamaraan upang mabigyan natin ng suporta ang mga kabataang may kapansanan. ‘Yan ang higit na kailangan nila ngayon lalo na’t nagdulot ng malaking hamon sa kanila ang nakaraang higit na dalawang taon ng pandemya ng COVID-19. Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, titiyakin ng inyong lingkod na hindi maiiwan ang ating mga mag-aaral na may kapansanan sa pagbangon ng sektor ng edukasyon.