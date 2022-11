PH youth choir kampeon sa South Korea

Nagwagi ang Sing Philippines Youth Choir (SPYC) Tour Group sa katatapos lamang na Busan Choral Festival and Competition (BCFC) sa South Korea.

Tinanggap ng grupo ang second prize at gold diploma sa Classical Mixed at Equal category sa ginanap na kompetisyon.

Ang grupo, na pinangunahan ngayon ng kanilang artistic director at conductor na si Mark Anthony Carpio, ay nagsimula noong 2014. Inorganisa ito ng Philippine Madrigal Singers, Cultural Center of the Philippines at ang Andrea O. Veneracion Sing Philippines Foundation.

Bukod sa SPYC Tour Group, nagwagi rin ang isa pang Pinoy sa nasabing kompetisyon sa South Korea. Siya si Matthew Maniano na nakapag-uwi ng first place sa composition competition sa kanyang piyesa na may pamagat na ‘Amihan’.

Dati namang miyembro ng Philippine Madrigal Singers si Maniano. (MJ Osinsao)