Mga pang masa na prayoridad ng Kongreso

Sa pagbubukas ng Kongreso ngayong linggo, ang inaasahan namin na tutukan ay ang 30 priority bills na tinalakay sa Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting na pinulong ni Pangulong Marcos nitong September 27, 2022 bago kami mag-recess o adjourn sa lehislatura.

Napag-usapan sa LEDAC na gawing prayoridad ang mga panukalang nagpopokus sa pagtulong sa masang Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng mga karagdagang trabaho, kalusugan at mga programang makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya at pagbibigay proteksyon sa mga mahihinang sektor ng pamayanan.

Mabuti talaga iyong may mga ganitong pagpupulong sa LEDAC dahil maagang natatalakay ng Malacañang at ng liderato ng Senado at Kamara de Representantes kung anu-ano ang mga panukalang dapat unahing pagtuunan namin ng pansin. Kumbaga ay hindi maliligaw ang Kongreso, may gabay na agad kung ano ang dapat unahin.

Kasama po rito sa 30 priority bills iyong 19 bills na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong Hulyo. At nagagalak tayo na apat sa mga ito ay isinusulong ng inyong lingkod kasama ng mga kababayan kong tatlong Bicolano sa Kamara.

Anu-ano po ba ang apat na tinutukoy ko? Ito iyong pag-install ng e-Govt, Virology Science and Technology Institute of the Philippines (VIP), pagtatatag ng medical reserve corps at ang pagbabalik ng Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) course para sa ating mga mag-aaral.

Dito po sa electronic government o e-govt ay target nating magkaroon ng digital transformation sa pamahalaan. Itatatag ang E-Government system na sasaklaw sa lahat ng ahensya at mga publikong korporasyon sa ilalim ng Marcos administration.

Sa pamamagitan ng ating House Bill (HB) No. 277, isinusulong natin itong e-govt at inaasahang ito ang magpapagaan sa lahat ng business transactions sa gobyerno. Magiging daan din ito para mabilis nating makamit ang target nating maging top investment haven ang Pilipinas. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan dahil sa pamamagitan nito, hindi na kailangang pumunta pa sa mga ahensya ng gobyerno kung merong dapat lakarin o ayusin na mga papeles, lisensya o ayuda sa mga ito.

Napatunayan natin noong kasagsagan ng pandemya na mahalaga ang e-govt dahil sa mga restriksyong dulot ng Covid-19. Kahit hindi na natin puntahan ang mga tanggapan ng gobyerno, tuloy ang transaksyon natin sa kanila kung may e-govt.

Sayang nga po dahil noong 17th Congress ko pa isinusulong itong E-Government Bill, bago pa man ang pandemya ay isinulong ko na ito para mas mabilis ang transaksyon natin sa gobyerno, magkaroon ng transparency at maiwasan ang mga korapsyon at lagayan sa mga transaksyon natin sa gobyerno dahil wala nang human intervention.

Ang ating pong co-authors sa HB 277 ay sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII.

Kaming apat rin po ang magkakasamang nag-akda ng HB 308 na maglalaan ng inisyal na P2 bilyon para maging research fund sa panukalang VIP na inendorso ni Pangulong Marcos para gawing self-reliant, vaccine-producing country ang Pilipinas at hindi manatiling umaasa sa ibang bansa kapag panahon ng mga public health emergencies gaya ng Covid-19 pandemic.

Kasama po sa pananaw ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng de-kalidad na laboratoryo na nakapokus sa virology research and science-based investigations ng mga viral diseases na tulad ng Covid-19.

Sa aming mungkahi, ang Virology Research Fund ang eksklusibong gagamitin sa implementasyon ng Virology Institute Strategic Plan, na pangangasiwaan ng VIP, alinsunod sa umiiral na panuntunan at regulasyon sapagbabadyet ng gobyerno, accounting at pag-audit.

Sa pamamagitan naman po ng HB 1093, isinusulong namin ang pagtatatag ng medical reserve corps o MRC na binubuo ng mga highly skilled at medically trained professionals at volunteers na puwede nating pakilusin upang makatulong sa gobyerno sa pagtugon sa mga krisis pangkalusugan gaya ng Covid-19 pandemic.

Ito pong itatatag nating MRC ay bubuuin ng mga medical graduates, licensed at retired physicians, licensed allied health professionals at registered nurses na aasiste sa nasyunal at lokal na pamahalaan para agad tugunan ang pangangailangan ng bansa sa healthcare system kapag may health crisis o national emergencies.

Sa ganitong panahon, gaya ng pandemya, magagamit ang mga miyembro ng MRC sa pagtulong tumugon sa pangangailangang medikal sa nasyunal at lokal na pamahalaan. Sa panukalang ito, binibigyang kakayahan ang mga ospital at medical facilities na pangasiwaan ang pagtugon sa matinding pangangailangan sa pagaaruga sa mga pasyente lalo sa panahon ng sakuna at health emergencies.

Nagsulong na po tayo ng kaparehong panukala sa naunang Kongreso at napatunayan naman natin kung gaano kahalaga ito lalo na noong mga unang pagsabak ng bansa sa Covid-19. Nakita nating lahat ang pangangailangan natin sa MRC.

At ito pong pang-apat naming isinusulong—ang HB 4019—ay ang muling pagkakaroon ng mandatory ROTC sa mga estudyante. Ang pagbalik ng ROTC ang siyang mag-udyok, magsanay, mag-organisa at magpakilos sa ating mga estudyante para sa national defense preparedness. Ito rin ang huhubog sa kanilang pagkatao para maging mas maaasahan at responsibleng mamamayan sila.

Posibleng itanong ng mga kabataan, bakit pa kakailanganin silang maghanda? Ang sagot naman natin dito, ay “sakaling mangailangan ang ating bansa ng tagapagtanggol, ang ating mga kababayan ay handa na para mag-alay ng tulong personal, serbisyo militar at civic service.

Dati ay required itong ROTC sa mga kolehiyo pero dahil sa Republic Act (RA) No. 9163 na kilala bilang “National Service Training Program (NSTP) Act of 2001,” naging opsyon at boluntaryo na lamang ang ROTC at kumonti nang kumonti ang sumasailalim dito.

Ngayon pa lamang ay may ilan na pong tutol sa pagbabalik ng ROTC pero mahalaga po na merong reserve manpower supply ang ating Armed Forces of the Philippines (AFP). At tayo iyon. Tayong mga sibilyan, bilang reservists ay puwedeng i-mobilize kapag may national emergencies, sakuna, at kalamidad. Kaya napakahalaga pong meron tayong tamang kasanayan at makukuha natin iyan kung muli nating ibabalik ang ROTC.

Mag-uumpisa na naman po kami ng trabaho sa Kongreso. Makakaasa kayong gagawin namin ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Naniniwala akong hindi magkakaroon ng problema at mabilis na maaaksyunan itong mga prayoridad ng ating gobyerno. Para po ito sa bansa kaya mahalaga ang kooperasyon nating lahat.