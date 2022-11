Mas bet tumira sa Paris: Heart patuloy sa pandededma kay Chiz

Ang bagong Instagram reel ni Heart Evangelista habang nasa street ito sa ibang bansa at umuulan, though, swak naman sa mismong ganap ng video niya ang caption niya na, “Stay hopeful while waiting for the sun,” ay parang double meaning ang dating sa amin.

Kung pagbabasehan din naman ang naging pahayag ni Heart sa kanyang vlog na may pinagdadaanan ito na ipinagpapalagay ng karamihan na tungkol sa married life niya, since, never na silang nakitang visible ni Senator Chiz Escudero o nabanggit man lang niya ito tulad dati.

And to think na nakabalik na ng Pilipinas si Heart from Paris at nakaalis na naman, pero hindi man lang niya nabanggit ang Mister.

So, parang double meaning talaga ang caption niya, huh!

Sa isang banda, sa post din na ‘yon ni Heart, may nag-suggest na netizen dito na bakit ‘di daw gayahin si Kim Chiu.

Tutal naman daw, mahilig si Heart ng sobra-sobra sa mga bags, bakit ‘di raw ito mag-business ng sariling line of bags.

Sey ng netizen kay Heart, “Dapat gayahin mo si Kim Chiu. Why not come out with your line of hand bags. I’m sure sold out agad. ‘Yung si Kim, pinagawa lang sa China mga hand bags na benta niya copying the designs of luxury designer brands, pero nag-sold-out na siya.”

May nagkorek naman na isa pang netizen na ang bag daw ni Kim ay hindi from China kung hindi from Thailand.

Sa isang banda, may point din for Heart ang suggestion na ito ng netizen.

KC hindi kinakalimutan ang ama

May special bond talaga bilang mag-ama sina KC Concepcion at Gabby Concepcion. Sa kabila ng mahabang taon na hindi sila nagkasama at nawalan ng komunikasyon, mararamdaman sa bawat posting ni KC, mga oras na ini-spend niya talaga sa piling ng ama ang pagmamahal niya rito.

At sa mga anak ni Gabby, si KC yata ang isa sa never nakalimot na bumati at mag-iwan ng espesyal na mensahe sa ama mapa-Father’s Day at birthday nito.

Tulad ng birthday ni Gabby nitong November 1, ang larawan nilang mag-ama noong bata pa si KC at nasa beach sila ang piniling i-post ni KC. Ito ay sa kabila ng marami na rin silang present pictures together. Ang hilig sa dagat ang isa sa common interest nilang mag-ama kasing talaga.

Si Gabby raw ang nagtuturo sa kanya to just live life to the fullest at ang unconditional love raw nito sa kanya ang nagbibigay sa kanya ng comfort.

“To the most gorgeous man in my life! Happy Birthday to my popps, the first man I ever loved. Your unconditional love brings me so much comfort and I’m so grateful for what we have today. I love @concepciongabby.

“To many of these beautiful memories we’ve made and continue to make together. You inspire me to keep calm and live life to the fullest! Happy happy birthday!”

Sinagot naman ni Gabby ang IG post ng anak na, “Love you my baby.”

Alfred gustong i-clone ang sarili

Mas maluwag kahit paano ang schedule ni Alfred Vargas ngayong balik siya bilang Konsehal ng 5th District ng Quezon City kumpara noong 3 terms siya bilang Congressman.

Kaya balik kapuso rin siya bilang actor. Mapapanood na nga siya sa Unica Hija.

“Special participation lang ako sa Unica Hija,” sey niya. “Ako ang tatay ni Kate Valdez at asawa ko si Katrina Halili.

“Isa ako sa pinakamagaling na genetic engineer sa buong mundo at first time na nagkaroon ng successful cloning. So ginawa muna sa aso, sa hayop… e, biglang may nangyari sa anak namin ni Katrina.”

So doon daw nagsimula ang kuwento ng cloning sa Unica Hija na magsisimula na ngang mapanood simula ngayong Lunes sa GMA Afternoon Prime.

May kasalukuyan talagang ginagawang teleserye ngayon si Afred sa GMA-7, ang AraBella kaya special participation nga lang siya sa Unica Hija, pero dahil gustong-gusto raw niya ang show, umabot na siya sa puntong nagsabi siya sa production na, “sa sobrang gusto ko ng show na ‘yon, biniro ko nga sila Direk na pwede bang i-clone ko na ang sarili ko.”

Malaki naman ang pasasalamat ni Alfred sa Kapuso network.

“Tuwang-tuwa talaga ako sa Kapuso network at siyempre, sa manager ko na si ‘Nay Lolit Solis.”