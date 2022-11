Manila Central Post Office ginawaran ng ISO Certification

Ginawaran kamakailan ang Philippine Postal Corporation (PHLPost), Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio ng ISO 9001:2015 certification kasunod ng matagumpay na proseso ng Quality Management System (QMS).

Ginanap noong Nobyembre 2, 2022, ang simpleng seremonya ng pagtanggap ng sertipiko na sinaksihan ng mga opisyal at kawani ng post office sa pangunguna ni Postmaster General Norman Fulgencio.

Ang sertipikasyon ay inisyu ng WQA Phils Inc., isang international certification body na nagbibigay ng dekalidad na sertipikasyon para sa iba’t ibang uri ng sistema ng pamamahala sa magkakaibang sektor.

Ito ay sumailalim sa matagumpay na 2-stage audit, na nagpapatunay kung paano ang Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio ay nagpapatakbo ng isang sistema ng pamamahala na nasuri alinsunod sa mga kinakailangan ng ISO 9001:2015 na may saklaw na “Acceptance, Processing, Dispatching and Delivery of Mails and Parcels to and from Maynila”.

“The Post Office is an important institution created by our forefathers to connect to the world through communication and it should not only be protected and sustained but also improved. We, postal workers, are guardians in ensuring that we evolve and improve the postal experience in this changing world through ISO certification and technology”, saad ni Postmaster General Norman Fulgencio. Dagdag pa niya, “This is a testament to our commitment to strengthen and continuously improve our products and services and to go beyond public expectations”.

Pinasalamatan din ni Fulgencio ang mga mga kawani at opisyal, tagapamuno at miyembro ng Post Office Quality Management Team gayundin din si Severino Villalon, Consultant mula sa BCJA Training and Consultancy(BCJA) sa kanilang paggabay upang maging matagumpay ang proseso at mapabuti ang gampanin ng ahensya sa larangan ng serbisyo publiko.